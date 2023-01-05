聯準會周三公布12月13日、14日政策會議紀要，內容顯示所有與會決策官員均同意該美國央行應該放緩其激進升息的步伐，讓他們繼續提高信貸成本以控制通膨，但應以漸進的方式收緊，以限制對經濟增長構成的風險。

會議紀要顯示，決策官員們仍將重點放在控制價格上漲的速度，因為通膨可能比預期更為熾熱，他們也擔心金融市場會有任何「誤解」，以為聯準會對抗通膨的承諾正在減弱。

不過美國央行官員也認為過去一年來，在提高利率到足以降低通膨方面，他們取得了「顯著的進展」，因此央行現在需要在「對抗物價上漲」與「可能導致經濟過度放緩及失業率升過頭重創最弱勢的群體」之間取得平衡。

大多數與會官員強調，在將政策轉向更具限制性的立場時，需要保持彈性與選擇性，這意味著決策官員們可能準備在1月31日至2月1日的會議上將升息幅度進一步縮減至25個基點，但如果通膨仍然高漲，他們對最終利率升至比預期更高仍抱持著開放的態度。

12月會議紀要的重點，在於提醒投資人或大眾不應該將聯準會縮小升息幅度的決定，解讀為該央行要讓通膨率回落到2%目標的承諾正在減弱。該紀要寫到：「與會官員重申其堅定的承諾，即致力於讓通膨率回到聯邦公開市場委員會（FOMC）設定的2%目標。一些決策官員表示，重要的是應表明放緩升息步伐，並不代表委員會實現穩定價格之目標的決心有絲毫減弱」。

此外，該會議紀要明確指出，在所有與會官員中，沒有人認為在2023年開始調降聯邦基金利率目標是適當之舉。

儘管如此，市場和一些經濟學家尚未放棄聯準會可能在今年結束前就降息的想法，這使聯準會主席鮑爾與其他美國央行決策官員今年在與市場溝通上將面臨更大的挑戰。

利率期貨顯示，交易員大致仍堅持押注聯準會將在未來幾個月將其基準利率提高至略低於5%到頂，然後在今年下半年開始降息。

在連續4次升息75個基點後，聯準會在12月會議上縮小升息幅度至50個基點，此決議符合市場預期，但聯準會官員亦暗示2023年將持續升息，且最終利率可能高於預期，以及要到2024年才可能降息。

根據聯準會在12月後發布的預測，決策官員對利率於2023年到頂時的預測中值從9月預估的4.6%上修至5.1%。目前聯邦基金利率目標區間介於4.25%～4.50%。此外，決策官員認為利率必須維持在較高的水準一段時間。