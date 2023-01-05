路透社5日指出，由於不包括燃料項目的核心消費者物價仍居高不下，故日本央行可能會在元月調升當地通膨預估值。專家學者認為，若日本內需一直強勁下去，廠商應該都會漲價，未來幾年當地通膨應會站穩央行長期目標值2%。

爆料者表示，就算日本央行本月有機會上調通膨值，也不太會馬上就升息，因為央行很多官員都認為，要觀察每年2月左右所舉行的春鬥薪資談判結果，還有美國將來升息所帶來的影響性。

日本物價漲幅超乎預期，若薪資上漲幅度夠多，東西或將變得更貴。若不計入像是政府補助等一次性因素，通膨趨勢（trend inflation）似乎也重新獲得動力。日本央行一般來說都使用不包括鮮食，但包含能源的核心消費者通膨當作決策主要參考。

不過，在2020年4月時，日本央行也公布核心中的核心通膨數據，就是把能源與鮮食兩個波動較大的項目一塊剔除。如此以來，也較能掌握由日本內需所推升的各項商品價格現況。

從2023年開始，日本政府實施燃料補貼，還有公共設施使用費上漲，也讓日本當地物價未來發展更加不明朗。路透社認為，日本央行應該緊盯這種核心再核心指數，才能做出物價是否真會上漲的正確判斷。

據悉，日本央行這次應該會上修截至3月底的2022財年，以及4月開始的2023財年核心再核心的通膨數值。若日本薪資真的有全面上漲跡象，也應該會調整2024財年物價數據。

假使日本央行到時候有調整當地通膨預估且愈接近目標值2%的話，愈可以讓行長黑田東彥了卻自己兩屆任期，長達10年念念不忘的夙願。同時，現行的超寬鬆政策也有機會華麗退場。

在上次，也就是2022年10月最近1次的當地通膨預估中，日本央行認為2022財年將比2021財年高出1.8%，至於接下來的2023財年以及2024財年，也可望分別增加1.6%。