旅美成功企業家柯約瑟自創TECHKO科技公司，研發太陽能燈具有成，近期陸續捐贈太陽能燈具至山區各部落及學校。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

旅美成功企業家柯約瑟自創TECHKO科技公司，研發太陽能燈具有成，鑑於台灣偏鄉地區因建設及資源不充足，造成交通及治安疑慮，近期陸續捐贈太陽能燈具至山區各部落及學校，包括台中市和平區11所國中、小學189具，獨居老人、弱勢家庭147具，期能使偏鄉地區得到完善照明。

TECHKO公司委託揚昇育樂公司做為其在台代表人，負責調查各偏遠地區使用需求及聯繫協調物資寄送事宜。柯約瑟表示，希望能送給部落學校、獨居老人、原住民及弱勢家庭等。

經聯繫和平警分局及達觀地區「原住民深耕德馬汶協會」後，由雙方協助調查各學校及部落需求，調查完畢後回報需求單位及數量，並於近期陸續將物資寄出或交由警方及「原住民深耕德馬汶協會」轉送部落各獨居老人、弱勢家庭，共計捐贈和平區11所國中、小學189具，獨居老人、弱勢家庭147具。

和平警分局長陳祥麟表示，員警除了打擊犯罪、維護治安外，也積極透過家戶訪查發掘需要幫助的居民，主動募集物資送往弱勢家庭傳遞愛心，並指導、協助向有關單位申請低收入補助，充分展現警察鐵漢柔情的一面。對於TECHKO公司的善舉，特別頒發感謝狀予揚昇公司以表謝忱。