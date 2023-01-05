小甜甜亮保護令控教會惡行 自曝遭宋先生跨坐暴打 @chinatimesent

藝人小甜甜（張可昀）上午於臉書以5千多字長文，公開被宋逸民、陳維齡、白家綺及吳東諺脅迫她被「宋先生」家暴卻不能報警的過程，並在文中透露白家綺不僅阻止她前往醫院驗傷，與陳維齡還不斷強調「宋先生才打一次」，讓小甜甜相當傻眼，也讓白家綺多年建立起的女神形象徹底全毀，臉書粉絲團因此遭到大批網友攻擊。

小甜甜在文中痛訴，自己被老公「宋先生」家暴後想報警，遭宋逸民傳LINE威脅勸說，但小甜甜仍執意報警，並前往警局做筆錄，而宋逸民眼看阻止不了，便要求吳東諺、白家綺夫妻倆前往警局並守在警局外，待小甜甜做完筆錄後就直接載她回家，阻止她去醫院驗傷。小甜甜在文中還提到「白家綺、陳維齡一開始都異口同聲的說『他小你那麼多，他還年輕為什麼不能原諒呢？你不知道饒恕跟真理是真的不計較嗎？』」、「他才打你一次，到底有什麼不能原諒？」等等，白家綺甚至告訴她「當成心裡的秘密」，讓網友氣炸將白家綺臉書灌爆。

網友紛紛在她最後一則貼文底下留言批評「原來形象都是裝出來的，令人作噁」、「退追蹤了！！！妳好扯」、「以後拒看你們夫妻的任何節目，必須抵制這種偏差的價值觀藝人」、「你們夫妻太可惡了」、「離過婚的你，竟然一點同情心都沒有」、「暴力零容忍口號是喊假的嗎？！當加害者在鞭打受害者時，受害方內心的害怕與恐懼需要多久的時間才能走出來妳知道嗎？！有的人甚至是一輩子都擺脫不了心裡的恐懼」；甚至有網友憤怒問「你能接受你老公打你嗎？神說要寬恕，原諒」、「只打一次要原諒，那你前夫也只外遇一次 你幹嘛離婚？」、「妳是不是被打習慣了」。

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