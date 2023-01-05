在詐欺集團擔任「車商」一角的男子王博右，2021年12月，聲稱「賣腎」可以賺取300萬，吸引積欠債務的陳姓男子上門，陳配合王的要求，交出體檢、防疫資料準備出國，卻在交出存摺、提款卡密碼後，被囚禁在台中一處旅館，陳利用轉換旅館機會逃跑，整起案件曝光。士林地檢署偵結，依照買賣人口未遂罪、詐欺、洗錢等罪起訴王男。

王男得知陳男積欠債務，急須大筆金錢應急，遂以賣4分之1的腎臟可以賺取100萬元，如果是整顆可賺300萬，有但必須要提供健保卡、體檢資料、自然人憑證、疫苗施打證明等資料，陳男答應出國賣腎，隨同到台中旅館等候辦手續。

王告訴陳，一但腎臟賣出後對方支付款項，須先預辦一個帳號，交給他保管，待買賣完成返國時，存摺內就會多一筆營養費，陳不疑有他，交付存摺、提款卡以及網路銀行帳號、密碼給王男，被帶到台中旅館。

陳的張姓友人前往探視，發現陳遭限制行動，所以生活起居都在房間內，電子產品則被收走，一旁「元」的人馬，還阻止張將人帶走，經過10天，陳趁著詐團轉換旅館逃跑，全案曝光，檢察官調查後，王男仲介買賣器官，並沒有違反陳男的意願，並未觸犯人口販運法，並以刑法的買賣人口未遂罪起訴。

另外，王男擔任對外收購人頭帳戶的角色，將取得帳戶轉交給TG暱稱「元」的上游，自2021年12月到隔年1月間，陸續取得6人的帳戶，詐團成員利用應用程式，佯稱投資可以穩定獲利，短短1個月詐騙12名被害人，共564萬元，檢察官再加詐欺、洗錢等罪起訴王。