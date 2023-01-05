近來不斷傳出政治人物涉論文抄襲醜聞，重創我國高教門面，教育部長潘文忠在去年12月初承諾，將在本屆大學校長會議討論因應方式。四大大學校院協進會在會中提案，未來如何維護學術論文品質，高教司在書面僅提出大方向作法，將邀各協會與專家研擬討論。

去年爆出多起「論文門」，其中以前新竹市長林智堅與前桃園市長鄭文燦在台大國發所碩專班的論文抄襲醜聞最受矚目。

全國大專校院校長會議今(5)日在義守大學舉行，國立大學校院協會、私立大學校院協進會、國立科技大學校院協會與私立科技大學校院協進會共同提案，案由為「建請研議強化學位論文涉及學術倫理案件之審理程序及原則，並進一步維護學術論文品質。」

四大協進會在提案表示，目前在因應相關爭議的作法上，學術倫理的審查程序、資訊公開等相關事項，由各校自訂校內章則處理，尚無統一做法，且論文審查採全程保密，衍生外界對審理過程公正性及當事人權利保障的質疑。

依照《學位授予法》第16-2條：「涉及機密、專利事項或依法不得提供，並經學校認定者，得不予提供或於一定期間內不為提供」，四大協進會也反問：「不清楚學位論文應如何公開，以昭公信？」

另外，對於在職專班不斷傳出招生亂象，招生情況良莠不齊，四大協進會也拋出疑慮，即「大學如何認定學生以專業領域具卓越表現，取得同等學力資格報考碩士班？」

為此，四大協進會也提出4項建議，包含：(一)修正〈學倫處理原則〉，讓學校審理程序及原則更制；(二)建議學位論文應以公開為原則，不公開為例外；(三)建議針對碩士班以專業實務報告替代學位論文訂定明確參考格式規範；(四)建議從嚴規範同等學力有關專業領域具卓越表現之認定基準。

依照會議資料顯示，高教司並未正面回應，僅提到大方向做法是將會邀請各協會與專家討論，並研議相關作法。