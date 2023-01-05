台中市豐原太平洋百貨祭出14％高回饋吸客。（本報資料照片）

台中市豐原太平洋百貨祭出14％高回饋吸客。（本報資料照片）

農曆新年腳步近，許多民眾大肆採買衣物犒賞自己。台中市豐原太平洋百貨祭出14％高回饋吸客，另「福兔開運福袋」將於12日起限量預購，今年精選品牌環保電動車、系列輕奢家電及皇室質感選物等，樣樣都是夢幻逸品的許願清單。

豐原太平洋百貨兔年祭出14％高回饋迎新春，7至21日全館1-7F＋9F指定櫃當日滿3500送200，累計贈送無上限。7至13日卡友再加碼，當日滿15000加送500或滿50000加送2000。另刷國泰世華CUBE卡選擇樂饗購再享3％回饋。

此外，最受民眾喜愛的「福兔開運福袋」將於12日起限量預購，百貨卡友持當日單筆消費滿2000元發票＋現金1000元，就可以預購限量100份福袋，今年精選品牌環保電動車、系列輕奢家電及皇室質感選物等，樣樣都是夢幻逸品的許願清單。

購買開運福袋除了可獲得1000元百貨禮券及好康優惠券外，22日大年初一還能再由購買者本人親自博手氣加碼抽，今年頭獎獻禮推出EMOVING輕型電動機車價值5萬9900元、貳獎瑞仕鑽石鍋具3件組價值3萬4799元，還有太平洋百貨禮券1萬5000元及多項價值萬元以上好獎禮品，超高中獎率，值得卡友來試試兔年好運氣。

豐原太平洋百貨指出，期間有推出最受好評與歡迎的多波精選卡友禮，7日起單筆1000元送獨家訂製福兔迎春紅包袋、7至10日單筆2000元送雅痞時尚調味罐4入禮盒、13至15日當天滿5000元送精工坊水鑽絨布抱枕，超高質感的新春限量卡友禮讓您幸福滿滿，好運一整年。

豐原太平洋台中市福袋回饋禮券