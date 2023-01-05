台股在台積電(2330)及金控股穩盤下，指數開高震盪，終場加權股價指數站上14300點，以14301.05點作收，上漲101.92點，漲幅0.72％，成交金額1720.67億元。

分析師指出，全球資本市場都在等在經濟衰退來臨，俄烏戰爭未解，歐洲逐步邁向衰退，預期第1季末美國也將走上衰退之路；而大陸解封後疫情似乎不可控，2022年受到疫情的嚴重干擾，消費、投資和出口同時下滑，今年第1季經濟面臨很大壓力，國際大經濟體2023年都有經濟衰退的挑戰，使得今年的全球金融環境仍有很大的風險變數，在復甦之路仍未見到，股市要要轉為多方趨勢並不容易。

台股從去年耶誕假期前，市場量能縮小到2000億元以下，今天開高後追價力道不足，僅台積電及部分金控股力撐全場，重電族群其表現搶眼，但今天除士電外，其餘相關個股回檔修正，近期成為中小型股及權值股輪流表現。

台股離農曆春節剩下8個交易日，後續迎來10天連續長假，變數仍多下預期維持量縮觀望的表現。整個趨勢未明前，盤勢持續震盪，應避免向上追高。