市議員郭鴻儀說明公路總局路線規畫，須回應民眾的疑慮。(曹婷婷攝)

交通部公路總局今天上午於關廟區公所舉行「台86線跨越台19甲線系統銜接國道3號、向東延伸至台3線規畫路廊案」說明會，在地居民對於向東延伸案規劃畫路線有疑義，更反對與182線共構，居民炮聲隆隆，對於公路總局僅以5張簡報說明也太簡略，無法回應居民期待。

公路總局西部濱海公路南區臨時工程處今天上、下午各舉行關廟、龍崎說明會，上午關廟場湧入近百位鄉親到場並踴躍發表意見。關廟在地民眾、建築師郭書勝指出，台86是高架化，未來若跟市道182線共構，將為182線引入更多交通數量，但時速從90公里降至60公里，這還算台86延伸嗎？不但地方有怨言，花大錢建快速道路，結果中間這一段路卻速限，根本是浪費公帑。

他也說，以目前路線規畫版本，受影響最大的就是新光里，當地頗具特色的「新光彩繪村」地理紋理勢必遭破壞，這也是新光里民最擔憂的事，最好能夠北移。

市議員郭鴻儀說，鄉親都很關注相關路線規畫，但今天公路總局的說明卻不明確，反對台86線向東延伸至台3線新闢道路工程東段與182線共線，且行經主要社區道路164、167-1、舊182線道平面交叉方式，他說，原本182線交通就已險象環生，未來還要穿越快速道路，更加危險。郭鴻儀說，道路交叉設計應通盤考慮未來公車行駛與設站規畫，提升地方便捷。

新光里長黃瑞池表示，2年前規畫可行性評估路線與目前核定版本不同，路線北移後，整個新光里形同被剖半，對居民生活品質衝擊很大，今天多名里長都表達反對心聲。也有民眾說，在地鄉親與民間社團復育鹽水溪10多年，好不容易復育到魚蝦生態慢慢回來了，未來高架橋將跨越鹽水溪施工，勢必擾動、破壞鹽水溪生態，質疑相關水文及生態未納入評估。

交通部公路總局表示，透過舉辦說明會就是要收集民眾意見與觀點，針對民眾質疑向東延伸至台3線規畫路廊，後續也會把民眾意見納入設計階段評量，請顧問公司重新考量。