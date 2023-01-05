全民期待已久、經多日討論的「還稅於民」，終於在昨（4）日拍板，行政院長蘇貞昌透露每人將發放6000元，時間預計是在2月底至3月初。國民黨新北市議員葉元之質疑，過去堅持發消費券的民進黨，這次卻要發現金，狂酸是「展現強大的求生意志」。

蘇貞昌日前表示，實徵超過預算中的1400億元，將在農曆年後進行普發，每人可獲6000元的新春祝福，且中低收入戶還會有額外的補助，不過相關法源與發放方式等仍在盤整中，預計2月底至3月初才能發放。

雖然有許多人對此表達力挺，不過也有人認為不應普發，如曾表態反對普發的綠委郭國文，就宣布屆時將把自己與家人領到的6000元全數捐出，台北市議員苗博雅、民進黨台北市前議員梁文傑及綠委王美惠等人也紛紛效法，透露將把錢捐出做公益。

葉元之則在臉書發文酸，依照蘇貞昌的說法，這次將會直接發放現金，但同樣的民進黨，過去卻堅持發消費券，甚至還說若發現金民眾會拿去存起來，狂酸「可見『抖音昌』為了官位，展現了強大的求生意志，所以我看好『抖音昌』可以順利一直抖到2024！」