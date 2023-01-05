雲林縣府也把捐贈物資作成春節緊急物資袋，全縣65個派出所將有420包緊急物資包、50包保暖物資，讓有需要的家戶領取。（周麗蘭攝）

雲林縣府也把捐贈物資作成春節緊急物資袋。（周麗蘭攝）

雲林縣年菜整合平台創立3年來送出4460戶年菜，今年有16家企業及民眾小額捐款近79萬多元，將提供今年1700多個貧困家庭年菜。雲林縣府今年也在全縣65個派出所，提供420包緊急物資包、50包保暖物資，讓有緊急物資需求的民眾和街友就近領取。

雲林縣長張麗善上任後創立「雲林縣愛心年菜整合平臺」，整合捐贈資源與受贈家庭，讓人性溫暖隨年菜傳到鄉里。

今年有16家企業共襄盛舉，包括新北市雲林同鄉會總會、雲林縣享愛推展慈善協會、斗六善修宮、雲林縣不動產開發商業同業公會、雲林縣不動產仲介經紀商業同業公會、雲林縣7-11超商、國際崇她雲林社、雲林縣虎尾中央扶輪社、鴻宜建設有限公司、雲林縣工業會、鼎宇建設股份有限公司、鉅立代書事務所、漢珈機械工程有限公司、明新農產公司、有巢氏房屋永康大橋店、鴻宜建設有限公司，總計78萬9200元。

張麗善表示，春節期間與家人們共享一頓團圓飯看似平常，對於弱勢家庭卻是奢求，誠摯感謝社會各界所捐贈年菜與物資，也感謝公所、民間團體及志工夥伴協助發送予經評估有物資需求的鄉親，讓各界捐贈的愛心年菜、物資能能傳送到有需要的鄉親手上。

雲林縣府也把捐贈物資作成春節緊急物資袋，全縣65個派出所將有420包緊急物資包、50包保暖物資，讓有需要的家戶領取。