王鴻薇酸綠營重度昏迷，吳怡農：民進黨從上到下都在檢討。

台北市議員王世堅昨稱，若民進黨做不好，「輕輕巴兩下就好，不要弄到死」，國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇反譏，民進黨在年底大選後沒有反省，已陷入重度昏迷；民進黨候選人吳怡農今天下午強調，整個黨從上到下都持續在檢討，非常認真看待社會大眾對民進黨的任何質疑。

吳怡農今天下午在松山區車隊掃街前受訪表示，民進黨在1126的挫敗之後，整個黨從上到下都持續的在檢討，想要讓大家看到，民進黨是非常認真看待社會大眾對民進黨的任何質疑，特別是大家對民進黨要求、期待，過去有失望，是因為期待民進黨可以做得更好。

吳怡農表示，每個夥伴都非常努力，希望可以重新贏回社會大眾的支持，這場選舉雖然只有短短5周，相信大家看得到的一個認真的有誠意的、願意一起來面對問題的候選人，至於對手的批評，任何的口水都沒有辦法淹沒、也都不會淹沒他對公共事務的熱情與認真，只要堅持的、理性的、客觀的、有建設性的正向選舉，有機會贏得大家的支持。

對於松山區偏藍，用和平打法無法激發選民熱忱？吳怡農回應，北松山是他長大的地方，在自己長大的地方，再次爭取我們居民的支持，讓大家看到，不管是國家安全方面提升競爭力，還是在讓台灣更加國際化，都有具體主張、政見，相信選民們期待的是一個，讓選舉回歸到議題、政見的一場選戰，過去這5周，無數的客廳會以及8場的怡農開講，選民非常支持我們用正向的方式來競爭。

至於是否擔心台南黑金案影響選情？吳怡農強調，這個周日北松山、中山選民要出來選出一位可以代表大家進到國會為大家做事的人，選民過去幾個禮拜看到他認真、對於理念的堅持，他提出具體的政見，受到許多支持者的鼓勵，今天車掃的目的，要拜託鄉親朋友們，支持他的理念，周日也一起出來投票，票投下來，才能持續的堅持支持正向選舉、一起提升選舉文化。

另外，前立委邱垂貞昨在廟口開講稱王鴻薇是水滸傳王婆，吳怡農是打虎英雄，吳怡農則預告，後天晚上，為了選民、居民舉辦紙風車表演，演出叫做「武松愛老虎」，希望大朋友、小朋友們禮拜六晚上來圓山花博花海廣場旁邊，一起享受一場輕鬆愉快的表演，讓大家看到武松跟老虎是可以如何相愛。