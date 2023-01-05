烏克蘭報導稱挪威國防部在1月4日的一份聲明中說，挪威將再捐贈烏1萬155釐米炮彈，可以使用於挪威過去捐贈的M109榴彈炮。

據《基輔獨立報》（The Kiev Independent）5日報導，挪威國防部的聲明稱：「對於歐洲和挪威的安全來說，烏克蘭成功抵御俄羅斯的攻擊是很重要的。挪威過去在2022年已經為提供了大量捐助，並將繼續在2023年支持烏克蘭，」

去年年底，挪威才加快購買155釐米火炮彈藥的程序，以滿足本國軍隊的需要。這一個決定來自於烏俄戰爭，在這場戰爭中，每天都有大量的炮彈投入使用，據先前報導統計，烏軍每天大約使用4000到7000枚砲彈，挪威捐贈可以說是雪中送炭。

挪威國防物資局（NDMA）當時與1家當地公司挪威芬蘭防務集團Nammo簽署了一份合約，在未來幾年為武裝部隊提供155釐米NM269炮彈，這些砲彈的射程超過40公里，NM269將進一步提升韓國製K9雷霆自行炮的潛力，提高遠距離打擊目標的能力。

挪威國防物資局陸地系統部門負責人貝克（Thomas Beck）「這種火炮彈藥比舊式彈藥的射程更遠精度更高，能給軍隊增加了火力，」