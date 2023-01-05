台灣運彩xT1聯盟4日召開第八次常務理事會，針對員登錄與傷兵名單相關規則修訂，理事會共同決議即日起刪除4條傷兵名單相關規則，包括一季僅有一個傷兵名單名額、須提出醫師診斷證明、可註冊另一名球員補充戰力及傷兵名單球員歸隊時，最遲須在比賽日當天上午10點半繳交出賽名單前通知聯賽務組等條款，並於本周賽事1月7日起正式生效。

以下為T1聯盟公告全文：

T1 聯盟針對競賽規章第十三條球員登錄與傷兵名單之相關規範，1 月4日召開常務理事會共同決議，即日起刪除傷兵名單相關規則，並於本週賽事1月7日起正式生效。

刪除之條款如下：

六、各隊每賽季僅擁有一個傷兵名單名額，並僅能使用一次，若兩名球員同時受傷也以一人為限制，列入傷兵名單之球員三十日內不得登錄出賽。

七、球員列入傷兵名單，須提出醫師診斷證明予聯盟賽務組，經賽務組確認後始得生效。

八、球員列入傷兵名單期間，球隊可註冊另一名球員補充戰力，如球員離開傷兵名單，球隊註冊名單仍須符合聯盟原有註冊人數之規範。

九、球員如傷癒歸隊，最遲須於比賽當日上午 10:30 繳交出賽名單前，通知聯盟賽務組確認，以便重新將球員列入出賽名單。