總作畫監督浅野恭司（左圖）和製作人中武哲也。（木棉花提供）

人氣動漫YouTuber孫沁岳（左圖）和「安妮亞」中文配音連思宇。（木棉花提供）

在全球各地引發收看熱潮的日本人氣動畫《SPY x FAMILY間諜家家酒》Part 2剛播畢，粉絲們都感到意猶未盡，瘋狂敲碗喊話等不及要看下一季了。動畫代理商木棉花也特別邀請該動畫的2大幕後推手—總作畫監督淺野恭司、製作人中武哲也在1月27日台北國際動漫節舉辦「《SPY x FAMILY間諜家家酒》總作畫監督X製作人座談會」。

現場除了可以親身聆聽「佛傑一家」討喜又幽默的動畫製作歷程、國民女兒「安妮亞表情包」如何活靈活現地呈現給觀眾，更邀請到「安妮亞」中文配音老師連思宇作為座談會主持人，人氣動漫YouTuber孫沁岳擔綱與談嘉賓，一同挖掘動畫製作的幕後精彩故事，讓台灣喜愛《SPY x FAMILY間諜家家酒》的粉絲都能深度了解動畫工作的幕後祕辛。

該場座談會為免費活動，將特別回饋給木棉花樂園會員、Muse木棉花YouTube付費會員及Muse木棉花Facebook粉絲，詳細報名辦法請見Muse木棉花Facebook粉絲頁公告。