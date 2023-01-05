靜宜大學「高齡樂活代間趣─社區服務健康促進」團隊規劃體適能、營養教育、預防失智失能等健康議題，關心長者健康與社區發展。（靜宜大學提供）

靜宜大學「高齡樂活代間趣─社區服務健康促進」團隊並設計樂齡桌遊、生命故事書等多元活動，培訓學生專業與實務，畢業後為高齡化社會盡心力！（靜宜大學提供）

靜宜大學師生規劃系列活動，在溝通、互動、分享彼此想法中，也帶給與會學生在「代間學習、老幼共學」中有不同啟發與省思。（靜宜大學提供）

大里區大新等社區關懷據點參與長者均高度肯定及讚賞靜宜師生的用心！（靜宜大學提供）

大里區大新等社區關懷據點參與長者均高度肯定及讚賞靜宜師生的用心！（靜宜大學提供）

靜宜大學「高齡樂活代間趣─社區服務健康促進」特色團隊，今年再度深入大里區大新等社區關懷據點，規畫體適能、營養教育、預防失智失能等健康議題，及樂齡桌遊、生命故事書等多元活動，關心長者健康與社區發展，亦培訓學生專業與實務；畢業後為高齡化社會盡心力，讓長者更健康、照顧更永續！

靜宜原住民專班等系所學生組成的「高齡樂活代間趣─社區服務健康促進」團隊指導老師陳瑩瑛指出，該團隊透過高齡社會工作、非營利組織與管理、社會工作管理等課程，並搭配專業服務學習，提升學生的社區照顧關懷與互動專業，也發揮大學的社會責任。

陳瑩瑛說，有別之前的服務，疫情趨緩後，長輩非常踴躍參與各項活動！最特別的是規畫「生命故事書」活動，不僅協助長輩回顧與整理人生故事，也重拾過往豐富閱歷；在溝通、互動、分享彼此想法中，帶給與會學生在「代間學習、老幼共學」中有不同啟發與省思！

靜宜大學「高齡樂活代間趣─社區服務健康促進」團隊，連續四周規畫銀髮族的營養保健、帶動唱─彈力帶生活賦能、代間互動與共樂，從遊戲開始談生命故事及樂齡桌遊等豐富活動！參與的長者也分享若年輕20歲，最想要多運動、讓自己健康；並諄諄告誡學生要認真讀書、未來找份好的工作。

台中市大里區大新社區發展協會總幹事林美玟指出，該社區關懷據點參與長者約70位，除定期舉辦各項活動，也有共餐服務並與附近醫院合作。感謝靜宜師生規畫的精彩課程，每次活動都帶給長者不同體驗與快樂時光！參與長者均高度肯定及讚賞靜宜師生的用心。

靜宜健康照顧社會工作學士學位學程原住民專班三年級生鍾羿說，因對非營利組織有興趣選修這門課程。印象最深刻的是，原住民學生多數不熟悉閩南語溝通上有些困難；還好長者都很有耐心解釋或協助翻譯，讓活動能順利進行。最大收穫則是學習到團隊合作，過程中組員克服天氣與環境等限制，彼此互助共同成長，畢業後發揮專業回部落照顧族人。