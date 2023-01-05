靜宜大學「高齡樂活代間趣─社區服務健康促進」特色團隊，今年再度深入大里區大新等社區關懷據點，規畫體適能、營養教育、預防失智失能等健康議題，及樂齡桌遊、生命故事書等多元活動，關心長者健康與社區發展，亦培訓學生專業與實務；畢業後為高齡化社會盡心力，讓長者更健康、照顧更永續！
靜宜原住民專班等系所學生組成的「高齡樂活代間趣─社區服務健康促進」團隊指導老師陳瑩瑛指出，該團隊透過高齡社會工作、非營利組織與管理、社會工作管理等課程，並搭配專業服務學習，提升學生的社區照顧關懷與互動專業，也發揮大學的社會責任。
陳瑩瑛說，有別之前的服務，疫情趨緩後，長輩非常踴躍參與各項活動！最特別的是規畫「生命故事書」活動，不僅協助長輩回顧與整理人生故事，也重拾過往豐富閱歷；在溝通、互動、分享彼此想法中，帶給與會學生在「代間學習、老幼共學」中有不同啟發與省思！
靜宜大學「高齡樂活代間趣─社區服務健康促進」團隊，連續四周規畫銀髮族的營養保健、帶動唱─彈力帶生活賦能、代間互動與共樂，從遊戲開始談生命故事及樂齡桌遊等豐富活動！參與的長者也分享若年輕20歲，最想要多運動、讓自己健康；並諄諄告誡學生要認真讀書、未來找份好的工作。
台中市大里區大新社區發展協會總幹事林美玟指出，該社區關懷據點參與長者約70位，除定期舉辦各項活動，也有共餐服務並與附近醫院合作。感謝靜宜師生規畫的精彩課程，每次活動都帶給長者不同體驗與快樂時光！參與長者均高度肯定及讚賞靜宜師生的用心。
靜宜健康照顧社會工作學士學位學程原住民專班三年級生鍾羿說，因對非營利組織有興趣選修這門課程。印象最深刻的是，原住民學生多數不熟悉閩南語溝通上有些困難；還好長者都很有耐心解釋或協助翻譯，讓活動能順利進行。最大收穫則是學習到團隊合作，過程中組員克服天氣與環境等限制，彼此互助共同成長，畢業後發揮專業回部落照顧族人。
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