台北市建國中學日前才傳出不少學生缺課參加北一女中校慶，建中新任班聯會正、副主席，首要政見正是欲將建中校慶補假日改成北一女校慶日，引起討論。台北市政府教育局5日指出，只要建中補假時間不與校慶日相隔過久、理由合理，且師長及學生有達成共識，報局後原則上會予以同意。

每年12月7日是建中校慶日，校方通常為避免與上課日撞期，通常選在12月第1個星期六舉行，希望讓更多人一起共襄盛舉。北一女則不同，皆固定在每年12月12日辦校慶。建中日前當選的新任班聯會正、副主席首要政見，即是希望讓校慶補假日跟北一女校慶同一日。

不過，根據教育局規定，校慶補假應於一周內完成。校長莊智鈞日前表示，明年建中校慶日為2日，若選在12日補假將不符合規定，須與教育局溝通。

教育局副局長陳素慧今受訪說明，教育局規定補假應在一周內完成，是為了避免學校行事曆變動過大，9成以上學校也都會在一周內完成補假。不過，只要校方提出的時間不與校慶日相隔過久、理由合理，師長及學生達成共識，教育局基本上會尊重校方規畫。

陳素慧舉例，有部分學校超出一周規定，希望將補假移到5月的母親節，方便家長、孩子安排活動，也經過校內程序討論，即使3、4月才舉辦校慶，教育局也不會反對。若建中符合上述原則，基本上教育局會同意補假日與北一女校慶同一日。

建中校長秘書鄧書華說明，由於期末考在即，學生尚未正式向學校提出申請，待申請提出後，須先經過課發會討論，時間應會落在下學期。