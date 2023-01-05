家住新竹縣的26歲黃姓男子，4日晚間在桃園市龍潭區文化路一處卡拉OK店與女友歡唱，龍潭警方前往臨檢，發現他焦急在櫃台結帳要離開，員警見他神情慌張行為怪異，上前查證其身分，果然發現他是一名通緝犯，還冒用弟弟身分逍遙法外，警方訊後依法將其送辦。

龍潭警分局石門派出所所長蘇宇炫、副所長傅錫城及警員楊鈞，4日晚間執行加強重要節日安全維護專案擴大臨檢勤務，在龍潭區文化路段一處營業中的卡拉OK店內，眼尖發現1對年輕情侶神情慌張拉起口罩掩飾臉部，並急著結帳欲離開。員警上前盤查，黃男完全不敢正視員警還支吾其詞，員警以警用電腦人臉辨識系統查詢比對，發他想要掩飾自己通緝身分假冒弟弟身分謊報身分證字號，最終還是被警方識破。

黃男偵訊供稱，自己因違反洗錢防制法在案遭通緝已將近2個星期，多次在新竹地區遇到警方攔查，都是假冒弟弟身分瞞過，沒想到這次卻沒騙到桃園警方，他還因爲假冒身分一事向警方道歉，也讓現場員警啼笑皆非。