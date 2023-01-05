三重商工汽車科透過新北市政府「創新加速器計劃－智慧車輛人才培育」經費的挹注，得以在工業類技藝競賽汽車修護、汽車噴漆都榮獲優良紀錄，「111學年度工業類學生技藝競賽」囊括2金手2優勝勝績，汽車科競賽選手全數上榜、大放異彩，獲得全壘打的好成績。

金獎選手洪仕皓、王俊傑經由「創新加速器計劃－智慧車輛人才培育」、加上學校老師的引導磨練，能夠拿到如此佳績，都非常高興及感謝學校的用心栽培。

洪仕皓提到選手訓練過程，從高二開始參加分區賽一路過關斬將，過程十分辛苦，若不是家人和師長的支持與激勵，也不可能有這樣亮眼的成績。

王俊傑則表示，雖然比賽當中遭遇突發狀況，導致板件有瑕疵，而錯失前三名的機會，從嚴實訓練過程裡打下的基礎，也讓自己得以擊敗其他選手，抱回第四名殊榮，替自己與三重商工汽車科延續金獎的傳統，與有榮焉。

三重商工李立泰校長表示，新能源車輛研究開發是世界趨勢，各國汽車大廠積極進行人才培訓與扶植，期待迎來新一波的產業革新浪潮，新北市創新加速器計劃－智慧車輛計畫創置及引入合作，讓三重商工汽車科與產業對接，建構業界講師合作平台，導入技職教育先進技術，對於普及電動車專業知能技術，增加電動車製造及維修人才，具有領先的指標意義。