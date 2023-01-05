Saddiq Bey goes for 3 PTS and wins it for The Pistons! #TissotBuzzerBeater #TimingEmotions pic.twitter.com/pa8XpHhKDf — NBA Philippines (@NBA_Philippines) January 5, 2023

賽前迎來柯瑞（Stephen Curry）近期有望回歸的消息，加上又是在自家最熟悉的主場比賽，勇士面對東區墊底的活塞，怎麼看都是應該要拿下的比賽，但衛冕軍卻踢到了大鐵板，比賽最後一節剩下1秒的時間，活塞靠著薩迪貝（Saddiq Bey）的三分球絕殺，以122比119氣走勇士，終結灣區大軍的5連勝。

雙方開場一來一往呈現拉鋸戰，首節打完由活塞取得領先，不過也一直沒辦法把比數拉開，緊追在後的勇士在末節找到反撲機會，前場砍進54分的克雷湯普生（Klay Thompson）再度上演神蹟，單節狂拿17分，包含在最後剩下4秒展現大心臟轟進追平三分彈。

不過勇士並未開心太久，眼看雙方就要攜手進入延長賽，活塞把握住最後一波攻勢，薩迪貝從人縫中鑽出，順利擺脫防守球員接球後，沒有猶豫選擇在三分線外開炮，球也順利破網而入完成驚天絕殺，不但終止勇士連勝之路，雙方本季2度交手皆由活塞笑到最後。

BANG BANG ! Sadiq Bey qui envoie Klay Thompson et sa célébration au dodo … Quel plaisir de voir le karma réagir 🙃 #NBA pic.twitter.com/ovIJj0mh3d — Benjamin Guilbert (@Dabenscream) January 5, 2023

Jordan Poole with another late game turnover. He now leads the NBA in turnovers this season with 135 pic.twitter.com/h4wLo3c7zp — hoops bot (@hoops_bot) January 5, 2023

取代柯瑞站上先發位置的普爾（Jordan Poole），本場繳出24分、5籃板及6助攻的數據，不過引以為傲的三分外線只有10投3中的表現，目前為聯盟失誤王的他更在最後關鍵時刻腳底打滑摔倒而奉送球權，後來雖靠著克雷湯普生的三分球追平比數，不過這普爾這一摔也讓勇士喪失早一步取得領先的機會；活塞方面薩迪貝是最大致勝功臣外，老牌射手波達諾維奇（Bojan Bogdanovic）本場挹注以15投10中轟下29分，在交易截止日前他會是市場上的搶手貨。