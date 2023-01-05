民進黨團批國民黨團自我閹割。（葉德正攝）

新北市長侯友宜是藍營2024熱門人選，新北市議會連帶成為藍綠角力戰場！新北市議會4日舉行臨時會，民進黨團提出變更議程要求侯友宜到場專案報告，國民黨團認為綠營利用變更議程擾亂預算審查進度退席抗議。雙方今日都舉行記者會，互批對方是臨時會流會主因，導致新北市是六都唯一預算尚未通過的直轄市。新北市議會預計下周再次召開臨時會，藍綠都已準備甲級動員，預料是場大混戰。

昨新北議場藍綠黨團不歡而散，藍綠黨團今日都舉辦記者會互批對方，雙方戰火持續延燒。

民進黨團議員鄭宇恩、張維倩、卓冠廷、林秉宥、黃淑君、李宇翔、陳乃瑜下午2時先在議會舉行「國民黨審議預算別烙跑實質審查怕什麼？」；國民黨團不甘示弱，下午2時30分在隔壁會議室，由黨團書記長廖先翔、副書記長江怡臻、陳偉杰、呂家愷、戴湘儀、黃心華舉行記者會，直呼「民進黨勿拖延預算審議，不要為敗選找戰犯」。

鄭宇恩指出，本次臨時會預計延續審查上屆未審完的總預算案，未審完的有第二審查會和第六審查會，無論是111年和112年的超徵稅收迄今均未說明，要求市府來說明完全切合預算審查主軸，痛批國民黨為護航市府，採退席阻礙臨時會進行，自我閹割監督職權，是對新北市四百萬市民的不尊重。

張維倩指出，本次議會有17席新科議員換血超過了四分之一，新的議員只知道市長想去選總統，不知道市長未來的願景是什麼；卓冠廷也說，國民黨團這項決定本質是侯友宜害怕面對新組成的新北市議會、不敢面對民意。

李宇翔認為，統計侯友宜過去四年1460天的日子裡，只來過議會83次，占總時間的1％，現在連面對最重要的預算都不願意來議會。

國民黨議員廖先翔則反擊，民進黨希望侯友宜來議會說相關議題，只要超過三分之一的議員連署即可召開，而不是在審查預算的臨時會打亂預算審查程序，對民進黨團變更議程杯葛預算審查強烈譴責。

江怡臻指出，民進黨故意讓議會停擺，六都只有新北還沒通過，新的民意代表與市政團隊上任，總預算卻無法如期通過，很多新的預算無法動支，包括單親家庭臨時托育，民進黨口口聲聲要侯友宜報告，他們只關心侯友宜選不選總統「不要讓政治凌駕民生」。

呂家愷指出，臨時會議程都是去年兩黨協商成果，別把選前的負面手法拿到議會來「不要那麼噁心」；戴湘儀也說，民進黨團議員新官上任三把火，卻急著作秀表現，相關預算侯市長去年報告過「民進黨團是作廢了嗎？難道不會交接嗎？」 就是想用騙的方式把侯騙到質詢台，成為他們作秀舞台。

黃心華也說，若不是民進黨，此時此刻早就可好好審預算，不是現在空轉，很遺憾民進黨這些新血大搞政治鬥爭，辜負市民期待 ，是新瓶裝舊酒。

陳偉杰呼籲，民進黨不要再政治作秀、清算，希望總預算趕快實質討論交付三讀，讓市府預算能夠順利運作，他更呼籲民進黨團認真，而不是到議會問侯市長對共機擾台意見，或是選總統。