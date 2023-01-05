警方透過數據資料分析出38歲許姓男子可能出現的時間地點，遠赴台中成功找到許男。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市楊梅警分局元旦起落實執行2023年加強重要節日安全維護及推動社區警政再出發工作，有鑑於近期發生詐騙集團非法囚禁人口販運案，其中逾65％受害者是失蹤人口，因此協尋人口也列為當前工作重點。警方近來持續動員警力到轄內旅宿業、出租大樓或套房等地清查，1日至今共尋獲12名失蹤人口。

草湳派出所警員蕭惟尹針對去年11月轄內放學未歸離家的失蹤人口15歲徐姓少女，透過少女喜愛用的通訊軟體，搜尋找到蛛絲馬跡，並先與少女線上對話聊天取得信任後再予開導，家人相當擔心著急其在外安全希望她能返家等，經循循善誘勸導，終於軟化少女心防，她也在2日順利返家。

另大坡派出所警員余奕辰得知轄内38歲許姓男子日前負氣離家，家人因其母親死亡無法聯繫上許男，擔心報警協尋，余員運用大數據分析等資料研判，許男可能出現的時間與地點，破除困難遠赴台中市，昨日終於順利尋獲失蹤的許男，並協助與家人破冰團聚及追思先慈。

楊梅警方表示，每件失蹤人口成功查尋案，除是同仁用心努力成果外，背後也代表家屬急迫的心情，盼同仁持續追查各種可能線索，竭盡所能找尋失蹤人口，為家屬圓團聚美夢。