響應2023聯合國國際小型穀物年（2023 International Year of Millets, IYM 2023），國立中山大學研究團隊與重視台灣原民小米文化的人士，一同舉行「返穀，為世界開門」活動，返回原鄉於屏東縣霧台鄉舊好茶部落為魯凱好茶小米生態系統修復努力。

為了保存及推廣魯凱小米種源及復耕，計劃團隊三度帶魯凱好茶小米種源，回到屏東縣霧台鄉舊好茶部落耕種。(國立中山大學提供)

中山大學生物科學系助理教授劉世慧與教授楊遠波指出，粟即小米，是台灣原鄉主要糧食作物，也是部落文化發展的核心。該研究團隊執行農委會林務局委托的「大武山山林生態智慧調查－以粟作文化生態系統為例」計劃，研究調查屏東及台東之魯凱、排灣、卑南等族之粟作農業系統生物多樣性，紀錄及盤點粟作文化傳統山林生態知識，並積極于原生小米種源之採集保存、分類研究及推廣。這項計畫與聯合國國際小型穀物年，呼籲小型穀物之保存與推廣小型穀物以應因全球環境變遷的精神不謀而合。

其中，為了保存及推廣魯凱小米種源及復耕，計劃團隊三度帶魯凱好茶小米種源，回到屏東縣霧台鄉舊好茶部落（即古茶布安）耕種。劉世慧指出，好茶部落不僅留下了豐富的魯凱族文化，保有目前全台原住民小米品系最高的多樣性，在部落歷經多次遷村後返回舊好茶整地、播種，有其特殊文化歷史意義。

研究專員林志忠、歐家滎代表計畫團隊，和長榮百合國小師生、深活共構、好茶社區發展協會、種子野台、與禮納里眾多重視小米及小米文化的原民朋友與人士共同舉辦「返穀，為世界開門（Let’s millet: opening the door for the world）」活動。一行人於2022年12月31日出發走到古茶布安，在部落林間告別2022，迎接2023年1月1日元旦的朝陽，並在象徵新年起始的第一天，帶領長榮百合國小的學生進行採收、整地、播種，在小米種源的原生地進行傳承與粟作生態系統修復。

歐家滎表示，在迎賓過程中，小朋友以歌唱古調作為部落耆老迎賓的回禮，當小朋友開始歌唱沒多久，耆老便跟著一起哼唱，這畫面跨越了世代，讓很不同的彼此有了同樣的頻率，令人動容。他笑說，「我想是古調更能深深引起耆老的共鳴，一起唱出這塊土地以前也常響起的歌聲。」當返鄉族人圍著圓圈跳舞慶祝小米採集，部落耆老更感嘆，「睽違66年，慶豐收的景象終於再現於舊好茶。」

這次重返古茶布安，參與成員均屬自主與志願，並無任何官方或民間資助計畫，不只交通、飲食需要自理，更要事先取得部落居民的同意和引導，尊重部落文化。

劉世慧強調，該活動強調舊好茶實為重要的文化遺產地，進行一場因應聯合國國際小型穀物年，並為台灣原民小米文化與生態修復的工作，「這是一個開始，是一個延續」，希望藉此讓世界認識台灣小米文化及生態的多樣性。