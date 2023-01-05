小甜甜今(5日)發出5千多字長文，揭發老公「宋先生」家暴及被宋逸民脅迫不能報警的真相，甚至要當做沒有家暴存在，PO文立刻湧入演藝圈好友留言力挺，名嘴呂文婉更是痛心發文：「任何母親都無法承受的錐心之痛」。

小甜甜發文怒揭遭老公家暴，更曬出保護令佐證，接著怒斥：「不管今天您是不是神職人員，我想說只要是人都一樣，關於暴力這件事！家暴零容忍！絕對不可以不容許不應該」，更提及遭老公家暴後，竟被教會的人以「演藝事業就毀了」為由，要求不要報警，甚至勸阻她「他小你那麼多，他還年輕為什麼不能原諒呢？你不知道饒恕跟真理是真的不計較嗎」，未料小甜甜事後將驗傷單跟證據交給警方，被宋逸民等人得知後，因為不滿她說謊，便對外謊稱私生活有極大狀況。

名嘴呂文婉得知小甜甜遭遇後，看到她PO文寫下：「於是我死命一手保護我自己，另一手保護我女兒」，坦言當下心情既難過又憤怒，直言：「拳頭落下，幼兒就在身邊？!任何母親都無法承受的錐心之痛」，接著怒斥：「被揍的是妳，再來談要不要隱忍」，似乎是在隔空怒嗆宋逸民等人。

對此，網友紛紛留言：「為母則強，我不先保重我自己，又如何保護我小孩」、「家暴零容忍，絕對不是用幾次來衡量」、「會動手的人下次還是會再動手，真的不要拿生命安全賭」、「動手打老婆的男人就是畜生，要隱忍什麼？叫人隱忍的更是腦子有問題了」。

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