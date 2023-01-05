由日本大阪總合設計學院主辦的「第三屆台日學生漫畫插畫大賽」日前落幕，來自台灣彰化大葉大學大二生蔡芳玟，以「佔有」勇奪插畫組金獎獎項「最優秀獎」、張家瑄以「斬除惡靈」、「遇見七年後的我們」，獲得插畫組銅獎獎項「評審員獎」及漫畫組佳作獎項「季刊S獎」，共計抱回三個大獎。
以促進台日創作交流學習為目的的「台日學生漫畫插畫大賽」，由日本大阪總合設計學院主辦，並在2020年首度推出，今年已經進度第三屆，本屆賽事吸引全台近1500件作品參賽，所有入選作品預計16日在官網展出，3月將在台灣舉辦頒獎典禮
蔡芳玟表示，從小就喜歡畫畫，在高中時期開始接觸電繪，無師自通自學，上了大學後在黃懷德老師的指導下，提升技法，也對創作有更完整的想法，「佔有」就是她原創的世界與角色，內容描述感情世界的佔有慾，2位男主角爭奪女主角間的愛恨情仇。
拿到兩項大獎的張家瑄說，插畫「斬除惡靈」的故事背景是主角奉命前往廢棄學校調查靈異事件的奇幻旅程；漫畫「遇見七年後的我們」，是想要呈現主角與7年後的自己，這段對未來及過去相遇的反應，充滿驚喜與對未來的想像。
大葉大學多媒體數位內容學士學位學程助理教授黃懷德指出，老師鼓勵學生勇於嘗試不同風格，發展出屬於自己的畫風，不只是對專業技術的養成，也引導學生去做創意發想，包括思考與跨領域整合的能力，對學生的創作表現有很大的幫助。
副教授陳志隆有說，參賽獲獎的同學才大二，不過作品的扎實度、創意度、故事性等都相當精彩，未來發展值得期待，期許未來他們都能夠創作出更多精彩作品，為學校、甚至為國家爭光。
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