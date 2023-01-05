大葉大學多媒體學程大二生蔡芳玟的「佔有」榮獲台日學生漫畫插畫大賽金獎。（大葉大學提供／吳建輝彰化傳真）

大葉大學多媒體學程大二生張家瑄的插畫與漫畫都獲得台日學生漫畫插畫大賽評審肯定。（大葉大學提供／吳建輝彰化傳真）

由日本大阪總合設計學院主辦的「第三屆台日學生漫畫插畫大賽」日前落幕，來自台灣彰化大葉大學大二生蔡芳玟，以「佔有」勇奪插畫組金獎獎項「最優秀獎」、張家瑄以「斬除惡靈」、「遇見七年後的我們」，獲得插畫組銅獎獎項「評審員獎」及漫畫組佳作獎項「季刊S獎」，共計抱回三個大獎。

以促進台日創作交流學習為目的的「台日學生漫畫插畫大賽」，由日本大阪總合設計學院主辦，並在2020年首度推出，今年已經進度第三屆，本屆賽事吸引全台近1500件作品參賽，所有入選作品預計16日在官網展出，3月將在台灣舉辦頒獎典禮

蔡芳玟表示，從小就喜歡畫畫，在高中時期開始接觸電繪，無師自通自學，上了大學後在黃懷德老師的指導下，提升技法，也對創作有更完整的想法，「佔有」就是她原創的世界與角色，內容描述感情世界的佔有慾，2位男主角爭奪女主角間的愛恨情仇。

拿到兩項大獎的張家瑄說，插畫「斬除惡靈」的故事背景是主角奉命前往廢棄學校調查靈異事件的奇幻旅程；漫畫「遇見七年後的我們」，是想要呈現主角與7年後的自己，這段對未來及過去相遇的反應，充滿驚喜與對未來的想像。

大葉大學多媒體數位內容學士學位學程助理教授黃懷德指出，老師鼓勵學生勇於嘗試不同風格，發展出屬於自己的畫風，不只是對專業技術的養成，也引導學生去做創意發想，包括思考與跨領域整合的能力，對學生的創作表現有很大的幫助。

副教授陳志隆有說，參賽獲獎的同學才大二，不過作品的扎實度、創意度、故事性等都相當精彩，未來發展值得期待，期許未來他們都能夠創作出更多精彩作品，為學校、甚至為國家爭光。