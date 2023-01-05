新竹縣竹北市日前發生一起米店保險箱遭竊案件，但事件延燒案外案，米店鍾姓員工因遭林姓老闆懷疑結夥竊取財物，遂唆使米店李姓、白姓等員工用鐵鎚、鋁棒與高爾夫球桿毆打鍾男，甚至將奄奄一息的鍾男丟在廁所棄之不顧，家屬晚間將全身是傷的鍾男緊急送往醫院，目前仍在加護病房救。新竹地檢署偵查終結，依殺人未遂、剝奪他人行動自由等罪嫌將林男等人起訴。

經營米店的林姓老闆，因放置店內的保險箱遭竊，上月4日向警方報案稱內有約250萬現金。警方在同月14日查獲被撬開保險箱，林男聲稱的百萬現金不翼而飛，調查發現另有葉姓、陳姓以及黃姓男子涉案。

林男因不甘損失，認為失款遭藏匿他處，同時懷疑鍾姓員工勾結外人到米店竊取保險箱，又不交代失款下落，氣憤難耐。警方也請嫌疑人鍾男前往分局製作筆錄，鍾男對於唆使同夥竊取保險箱坦承不諱。

鍾男做完筆錄後，分局李姓刑警基於好意，將鍾男與林姓老闆同車載回鍾男住處，車停妥後，鍾男即迅速逃離。事後林姓老闆夥同米店李姓、白姓及許姓員工，前往附近搜尋鍾男下落，在鄰近田間逮獲鍾男後對他拳打腳踢，並抬起手腳丟進停放附近的廂型車，載回米店，又一頓暴打。

林男、李男以及白男3人持鐵鎚、鋁棒、高爾夫球桿，朝鍾男頭、手、背一陣猛毆，導致鍾男頭部外傷、顱內出血、全身多處挫鈍傷。甚至還打到高爾夫球桿斷裂，最後棄置米店廁所任其自生自滅。家屬因遍尋不著鍾男，最後林男才坦承躺在米店廁所，家屬緊急將鍾男送醫，目前昏迷指數僅4，仍在加護病房救治中。

家屬上網路控訴刑警放任嫌犯毆打鍾男，竹北分局指出，相關主嫌、共犯及冒充刑警等人，已於去年底移送新竹地檢署偵辦，去年12月28日偵查終結起訴在案。對於家屬質疑事項，亦已記錄於偵訊筆錄併案移請新竹地檢署偵辦。