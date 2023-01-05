疫情爆發憋了3年沒出國，許多民眾開始報復性旅遊，一名網友日前表示，日本美食好吃、乾淨又風景美，像高配版台灣，但他更愛泰國，雖然衛生較差，但食物好吃、風景有特色更讓人驚艷，比日本還好玩。

原PO表示去泰國玩比去日本更印象深刻，食物超好吃。(示意圖，達志提供)

原PO昨天（4日）在PTT發文，去過泰國曼谷一次、日本兩次分別是大阪和九州，覺得日本確實滿好玩，食物合胃口、環境乾淨、風景好，整體就是高配版台灣，但是泰國更印象深刻，「可能我喜歡泰式酸辣，食物超好吃，不過路邊滿髒的，有一餐吃了拉肚子」。此外，還有嘟嘟車、很多百貨公司，也有原始的渡船、佛寺，夜生活豐富，「難道只有我覺得泰國比日本好玩嗎？」

文貼出後，引起網友共鳴，紛紛分享泰國好玩的地方「玩法很多樣化啊」、「泰國適合去做spa泰式按摩，食物也好吃，不過不適合離開城市外的地方」、「泰國物價便宜，景色文化又有特色、商場超豪華，跟朋友都愛上泰國」、「泰國東西只有兩種，好吃跟超級好吃！」、「清邁、清萊、素可泰 ，很適合喜歡悠閒度假的人」，「泰國真心好玩好吃，唯一待超過一周還不會想念台灣的地方，去日本這種通常只能撐三天」，尤其老外很愛泰國，清邁、清萊的歐美觀光客比例高得嚇人。

不過也有人表示，每個國家各有特色，「泰國、菲律賓都更好玩，日本是好買」、「泰國路邊攤真的ㄧ吃就拉，腸胃藥要準備好」、「泰國留給你去，請不要來日本跟我擠謝謝」、「泰國不錯啊，但就是熱」。