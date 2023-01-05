慧洋-KY(2637)12月面臨聖誕及新年假期前，因大陸疫情不確定性，再加上今年農曆年較早，散裝運價指數跌幅較深，12月份合併營收為15.01億元，營業利益為3.08億元，稅前盈餘為0.99億元，分別年增-27.18％、-69.99％、-91.05％，每股稅前盈餘為0.13元；2022年合併營收為249.13億元，年增29.96％，稅前盈餘為105.99億元，年增39.03％，每股稅前盈餘為14.20元，全年獲利再創新高。

慧洋指出，船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）兩大碳排環保新規已於1月1日起正式實施，而公司一直以來積極布局節能船隊，據集團內部分析統計，約接近五成左右船舶，將不受到任何影響，可維持法規上路前之航行速度與營運模式，可望在市場上取得先機。

慧洋目前船舶營運數量為140艘，平均船齡7年，今年7艘節能新船將依既定時程交付，並將適時視市況淘汰不合環保新規老舊船舶，目標將船隊效能與優勢最大化。

展望2023年，大陸境內疫情再起，使得全球經濟與貿易局勢不確定因素高，慧洋預期會在農曆年後逐漸明朗並緩步回升，對於今年整體散裝航運市況，受到散裝新造船訂單與實際投入營運量能偏低，再加上法規限速拉長週轉天數，公司仍維持審慎樂觀看法，在2022年21.34％的換約漲幅下，2023年仍有5.88％的成長，今年可望維持一定成長動能。