金格「開門見喜迎財神蛋糕禮盒」將外包裝與蛋糕表面都刻畫財神圖案，象徵財源滾滾寓意。（金格食品提供）

85度C「GOLDEN一路發長條蛋糕」透過麻將圖案增添趣味性，並以諧音帶出好兆頭。（85度C提供）

亞尼克年節推出「草莓布丁」生乳捲，並以兔年紅色包裝招來喜氣，550元。（亞尼克提供）

八月堂「錢兔雙喜蛋塔盒」包含3個原味千層嫩蛋塔、3個巧莓千層嫩蛋塔，299元。（八月堂提供）

春節倒數2周，糕點品牌迎戰送禮商機，推各式喜慶甜品搶攻最後一波買氣，不只有應景的麻將造型、財神圖案蛋糕，也有搭草莓產季呼應兔子軟萌形象的酸甜新品，業者透露，不少民眾拜年習慣帶塊蛋糕，象徵「呷甜甜，過好年」寓意，業績可望帶動2成以上。

85度C今年推12款年節禮盒，外盒多以花朵、幾何圖形搭多層次色彩營造春節氛圍，主打款包含「GOLDEN一路發長條蛋糕」，將綿密北海道牛奶蛋糕烙印「一六八」、「發發發」麻將圖案，趣味十足，送禮市場回溫後，預期今年能賣出近5萬份禮盒。金格食品則與藝術家陳盈如聯名推「財神蛋糕禮盒」，外觀結合台灣民俗信仰，以文武財神象徵財源滾滾之意，打開可見「財神駕到烙印蛋糕」，口感濕潤綿密飄散濃郁蛋香，飯後品嘗也不會感到負擔。

現正逢草莓產季，Mr. August 八月先生結合台灣當季水果，於開春推出「草莓蜂蜜雪藏蛋糕」，草莓夾在麥蘆卡野花蜜調合的蛋糕與鮮奶油之中，紅白相間彰顯視覺質感，也帶出酸甜平衡的滋味；八月堂推「錢兔雙喜蛋塔禮盒」迎新年，其中包含經典奶香口味及人氣朱古力，酥皮香脆、內餡滑嫩，6日起於門市消費買滿盒即可獲得「兔飛猛進紅包袋」。

亞尼克將生乳捲包裝改為兔年設計，以喜氣紅色為基底，主推口味為 「草莓布丁生乳捲」，滑順細膩的草莓慕斯佐滑嫩布丁與泡芙蛋糕，加入米其林餐廳御用法國果泥所製的草莓果餡，層次豐富；另2月12日前買生乳捲即贈年節刮刮樂，有機會刮中黃金9999純度金元寶。