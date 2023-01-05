市調機構Kantar周三指出，英國12月的食品雜貨銷售增加了9.4%，達到創紀錄的128億英鎊(約153億美元)，但是推動該銷售上揚的原因不在於民眾購買力的增加，而是物價的上漲。

該機構表示，以量來衡量，民眾的購買量為年減1.1%，顯示購物者正受到生活成本危機的威脅。

Kantar的零售研究主管Fraser McKevitt說：「這似乎有點過分，例如肉餡餅的銷售價值飆升19%，但購買量幾乎沒有增加」。

12月的食品雜貨價格為增長14.4%，略低於11月的14.6%增幅，其中牛奶、狗食品和冷凍馬鈴薯等產品的市場價格上漲最快速。

McKevitt說，這是連續第二個月食品雜貨價格成長放緩，讓人寄望最糟糕的情況已經過去。

Kantar也指出，由於價格考量，消費者持續購買超市自有品牌的商品，銷售增加13.3%，遠高過其它品牌商品的銷售增加4.7%。

此外，12月的超市訪客量為年增5.2%；線上食品雜貨銷售增加4%，但是占比下滑。

在去年10~12月之內，主要超市特易購(Tesco)、森寶利(Sainsbury's)和Asda都表現強勁，按價值計算銷售分別增長6.0%、6.2%和6.4%。但是來自德國的平價連鎖超市Aldi英國和Lidl英國仍是成長最快的連鎖超市，分別成長27.0%和23.9%。