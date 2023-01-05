迎接2023年，85度C邀請會員喝咖啡抽手機，1月份四個週五咖啡日，除了咖啡第二杯半價優惠，民眾只要門市單筆購買兩張以上寄杯卡，就有機會抽中iPhone 14 Pro、 iPhone 14、Apple Watch S8、Air Pods 3等大獎，每筆消費可享一次抽獎機會，消費越多，中獎機會越大。

85度C週五咖啡日不限品項，咖啡第二杯半價優惠向來深受消費者喜愛。歡慶新年好禮，就獻給85 Cafe APP會員，只要在1月6日、13日、20日與27日等四個週五咖啡日，在門市一次購買兩張以上寄杯卡，結帳時報會員電話，就可以參加抽獎活動，獎品包括iPhone 14 Pro 128G 1名、iPhone 14 128G 1名、Apple Watch S8 1名、Air Pods 3搭配MagSafe充電盒4名，共計7名，抽獎採累計，每筆消費可有一次抽獎機會，消費越多筆，中獎機會越大，中獎名單預計2月1日在官方粉絲專頁公布。

另外，85 Cafe APP自1月17日起，推出跨店取海岩紅綠青買五送一活動，等同售價83折優惠，一次購買多杯，全台門市皆可兌換還可以轉贈分享給好友，操作快速方便。