國民黨副主席連勝文今天發臉書指，許多家長、年輕人網路社群強烈不滿兵役被迫延長至1年，現在10幾歲到40歲的人都有可能因為民進黨失敗的兩岸政策而走上戰場。民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農今批評，連勝文恐對國防事務不太了解，兵役制度改革、國防投資，唯一目的就是避免戰爭爆發，暗批沒當過兵的連「或許對這個領域比較少研究」。

吳怡農下午在台北市議員張文潔陪同下於北松山區車隊掃街，對於連勝文不支持兵役延長，吳怡農受訪時說，連勝文恐怕對於國防事務不太了解，兵役制度的改革、所有國防投資，唯一目的就是避免戰爭的爆發、維護台海的和平，讓我們可以繼續過著民主制度、生活方式。

吳怡農表示，我們知道我們面臨這麼險峻的國防安全挑戰、充滿惡意的中國大陸政權，必須強化我們的國防準備，才有機會維護和平，才能夠避免任何人上戰場。媒體追問，是不是因為連勝文沒當過兵才不太了解？吳直言，「或許對這個領域比較少研究」。

民進黨兩岸論述有意從「抗中保台」轉為「和平保台」，國民黨主席朱立倫強調，國民黨長久以來的主張正是和平及護台灣，非常歡迎民進黨跟進。吳怡農則說，非常期待朱立倫告訴大家，希望如何達成和平、維護和平，民進黨提出非常具體的國防政策及主張，透過國防的投資、國防建設，讓我們有條件、有能力確實的維持和平，維護我們的生活方式。