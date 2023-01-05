女星小甜甜（張可昀）稍早發千字長文自曝與藝起發光協會鬧翻經過，她回憶去年9月被先生坐在身上毆打，沒想到她報警後，教會成員要求她不要去驗傷，陳維齡更說小甜甜才被打一次，為什麼不能原諒，引起外界譁然。網紅德州媽媽雖然不是該教會成員，也是基督徒的她分享真的有教友被教導「要容忍」，結果懷孕時被毆到羊水破裂，導致胎兒腦性麻痺，完全體現了「家暴零容忍」這句話的重要性。

今午德州媽媽發長文，分享身為基督徒的她看完小甜甜長文的感想，「如果已經犯法，教會還叫你忍耐，這件事本身就不符合信仰」，並透露有教友就是被教會教育要學會容忍的受災戶，多次忍耐家暴的結果，導致懷孕期間被打到羊水破裂，孩子因此腦性麻痺，而教會仍不覺得愧疚，回應：「禱告的不夠、基督徒不能離婚、去學習當『正確的姊妹』」，那位教友從此恨死基督教。

其次，德州媽媽說如果聖經裡沒寫，也沒有明確證據的，就不該列為基督徒認定的真理範圍，她坦言從小也被牧師禁看寶可夢、哈利波特，但卻從來沒有看到有人拿出過證據，「拿沒證據的事束縛會友，容易趨於邪教化」；至於十一貢獻，正派的教會更不會強迫別人捐正，但她確實看過很多教會用話術、情勒逼教友捐贈。

第四，德州媽媽指出：「經文不是拿來發動攻擊或為自己的利益背書的」，她自己雖然常引經據典罵人，但從未用過聖經，「基督徒既然認為聖經是真理，就要小心在爭吵的過程拿經文出來，以為自己講的話就是神的話」，因為基督徒念聖經是為了反求諸己，而不是將經文當作「戰鬥卡」回應他人。

最後德州媽媽表示，小甜甜因教會受傷、被攻擊後，仍然能說出「有問題的是人不是神」，令她也很有同感，她是傳道人的孩子，過去在教會看了很多亂象，「教會的怪人比例很高，也是因為教會基本上是個包容有愛的環境」，但也不是所有的教會、基督教組織都有問題，默默行善幫助弱勢的基督教也很多，德州媽媽沒有因此對基督教失去信心，「我至今還是都優先挑選基督教機構捐獻」。

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