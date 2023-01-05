翻新後的磨石子滑梯增加軟質的色彩彈性地墊做保護，外型也因為增添色彩而更加吸睛酷炫。(黃敬文翻攝)

磨石子溜滑梯是許多人童年的記憶，但近10年來逐漸被罐頭式遊具取代，為了不讓三重區慈化公園唯一的磨石子滑梯也走入歷史，三重區公所對此進行大改造，翻新後的磨石子滑梯增加軟質的色彩彈性地墊做保護，外型也因為增添色彩而更加吸睛酷炫，檢驗通過開放後，就讓許多小朋友迫不及待試身手。

三重區長陳奇正表示，慈化公園位處三重碧華國小旁，為讓市民有更好的休憩體驗，公所從2021年至2022年分二階段進行公園全面大改造，第一階段在2021年完成「共融遊戲場」，第二階段則是2022年9月進行「磨石子滑梯」與「彩色地墊」，並加大溜滑面改成1大1小，並增加攀爬網與彩繪。

陳奇正表示，感謝慈化里長張清泉及富福里長陳惟國提案保留，新北市議員李倩萍也提供建議款進行翻修工程，公所對遊戲場的改善，2021年完成了第一階段的「布牛主題遊戲場」設置，2022年底則進行第二階段的磨石子溜滑梯更新，讓慈化公園的遊戲設施充滿多元性，且更加安全。

他也特別感謝李倩萍提供議員建議款與協助向新北市府爭取經費，才能促成這樣一座具有地方特色的遊戲場，期盼能帶給三重居民更優質的遊憩空間。