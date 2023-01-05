全國稅收去年超徵4500億元，政府擬撥出1400億元，在春節後每人發6000元現金「還稅於民」，但有一位網友好奇說，把錢還給人民以後，花完就沒有了，台灣現在生育率這麼低，不如把這些錢拿去當生小孩的獎勵金，24萬個名額可領60萬，這樣就能解決少子化的問題了，引起網友討論，不少過來人笑歪說，趕快回去問媽媽養你花了多少，養個孩子60萬絕對不夠。

一名網友今在PTT上發文詢問，台灣生育率這麼低，為什麼不乾脆把每人發6000元的政策，改成提供24萬個限額，從9月以後開始計算，誰先生下小孩，每個家庭就可以領60萬的獎金，先搶先贏，這樣就可以保證明年的新生兒數量破24萬。

原PO表示，「還稅於民」的總金額是1400億元，每人發6000元，用完就沒有了，但若把這些錢拿去救生育率，就可以解決少子化的問題，怎麼看都是這樣做的貢獻比較大吧？為什麼政府不把每人6000元改成鼓勵生育呢？

貼文引起網友討論，不少人笑歪直呼，道理很簡單，乍看之下生個小孩就可以領60萬很多，但是養一個小孩1個60萬不夠，需要很多個60萬，誰敢亂生？「要改變生不生的念頭，這錢太少了」、「才60萬就想拚生小孩，很天真」、「養小孩要很多個60萬」、「快回去問你媽養你花了多少」、「60萬養不起孩子，錢花完了怎麼辦？」

另有網友擔憂的說，最怕那種短暫缺錢，為拿獎勵金而生小孩的，這樣後續問題多到可怕，有責任心但經濟困難的家庭，要怎麼負擔照顧孩子的費用就是問題；最怕的是，有人生了不養，只為了拿錢，那真得很恐怖。