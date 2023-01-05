根據官方5日數據，泰國上個月整體CPI（消費者物價指數）符合市場預估，但比11月要高一點。不過，同樣是東南亞的菲律賓，在食品與能源大漲推動下，當地上個月CPI漲幅卻創2008年以來最大。

菲國在2022年的最後1個月物價漲幅8.1%，略低於外界預估值8.2%，但在當地央行預期7.8%至8.6%之間。故菲律賓去年平均通膨來到5.8%，超官方容忍區間2%至4%。

若剔除波動較大的食品與能源項目，菲國上個月核心通膨從11月6.5%，升到6.9%。同時，全菲律賓的物價也從11月10.3%，增至10.6%，主要是蔬菜以及白米等大宗物資上漲所推動。

眼看著通膨愈漲愈高，菲國央行也不排除在2023年再次升息。菲律賓在2022年將基準利率一共上調350個基本點，除了抑制通膨外，也要拉抬孱弱菲幣披索的匯價。

至於東南亞第2大經濟體泰國，上個月CPI年增5.89%，11月則是5.55%，遠高於當地央行1%至3%目標範圍。外界預估，泰國央行可能會在元月25日下次既定會議中做出升息的決議。

另外，上個月核心消費者物價年增3.23%的泰國，2022一整年，整體平均上漲6.08%，創24年來新高，而核心物價指數也漲2.51%。至於2023年的預期物價水準，官方預估將降至2%至3%。不過，由於2022年比較基期較低，2023年首季CPI恐怕還是蠻高的，但應該不會大於5%。