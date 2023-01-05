2023年春節連假長達10天，帶動內用聚餐及外帶年菜需求同步暢旺。連鎖餐飲集團王品(2727)春節連假訂位狀況熱絡，旗下三大中餐品牌已8成滿訂、外帶熱年菜搶購一空，冷凍年菜則僅剩不到百套可訂購，自有電商「王品瘋美食購物網」最後接單至8日。

王品表示，中式料理仍為年節聚餐首選，帶動旗下「丰禾」、「享鴨」、「莆田」3大中餐品牌訂位狀況熱絡，目前春節連假已8成滿訂，其他品牌亦逐步發酵中。依據往年經驗，能滿足全家大小口味的「陶板屋」、「西堤牛排」春節連假均可望滿訂。

除了內用需求外，今年外帶年菜詢問度亦大增。王品指出，3大中餐品牌限量2500套的外帶熱年菜，在1個月內即搶購一空，深耕4年的冷凍年菜市場，今年則推出史上最多的7款應戰，並採取「多組合、多通路、不漲價」策略，目標銷售達1.75萬組、業績年增10％。

王品表示，中西合璧、圍爐鍋物、祭拜三牲禮等3款冷凍年菜組已於去年底完售，其餘4套合計僅剩不到百套可訂購。而今年將販售通路擴增至13種，其中除了自有電商「王品瘋美食購物網」銷售即將達標外，家樂福、大潤發等大型量販通路銷售亦達9成。