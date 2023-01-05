今天（5日）迎24節氣中的「小寒」，大陸《生肖星座運勢命理玄學》運勢專欄點名3生肖，生肖狗、生肖馬、生肖虎在「小寒」後財運超級旺，其中生肖狗事業上有良好表現，受到老闆重用，財運有大漲的機會，甚至能夠成功脫單並步入婚姻，可好好把握。

▍生肖狗

生肖狗頭腦聰明，能力出眾，做任何事都能得心應手，在「小寒」後，事業上因有良好表現，受到老闆重用，財運將有大漲的機會，甚至還能夠成功脫單並很快就步入婚姻，可說是人生勝利組。

▍生肖馬

生肖馬在「小寒」後正、偏財運超旺，去參加抽獎可獲得不錯的成績，甚至在睡夢中都能得到財神爺的眷顧，非常好運，另外在事業方面因業績不斷屢創新高，受到老闆重用，自然能升職加薪，要好好把握。

▍生肖虎

生肖虎在「小寒」後不但財運大漲，連橫財運也超級旺，在事業上貴人更是一波接著一波前來幫忙，除了有大把錢財入帳的機會，甚至帶動整個家族運勢，人人稱羨。