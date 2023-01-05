台北一名人妻換工作後受到男同事勾引進而發展成戀人關係，2人還在公司的殘障廁所激戰4次，人夫借用筆電時意外發現自己頭上戴了一頂大綠帽，憤而向小王提告求償80萬，台北地院判決出爐，小王須賠20萬，全案仍可上訴。

人夫表示，妻子小美（化名）2022年年初進入新公司任職，男同事明知小美已婚，卻以公司通訊軟體訊息引誘小美進而交往，並在111年4月間於公司大樓殘障廁所發生至少三次性行為，直到人夫向小美借用筆電時，才發現2人曖昧訊息，曝光這段辦公室不倫戀情，人夫也氣得向小王提告求償80萬。

小王出庭辯稱和小美只是朋友，不知道小美已婚，聊天內容也僅是朋友間胡鬧、隨意閒聊。然而小美以證人身分出庭時承認和小王的不倫戀，並坦言在公司的殘障廁所性愛4次，更詳細點出「記得第一次很快結束」等性愛細節。

臺北地方法院認定侵害配偶權有據，判小王應賠償人夫20萬元，全案仍可上訴。