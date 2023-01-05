王江仁於2008年退休後，繼承家族3分多農地種植茶花、松樹，除了興趣，還也可販售增加一點收入。(陳世宗攝)

王江仁於2008年退休後，繼承家族3分多農地種植茶花、松樹，除了興趣，還也可販售增加一點收入。(陳世宗攝)

台中市后里區72歲的王江仁，高中時受喜愛種植蘭花教師影響，開始接觸國蘭並愛上「拈花惹草」，1988年成功育成登錄四季蘭「雪玉」品種。2008年退休後繼承家族3分多農地種植茶花、松樹；因感年歲已大，加上子女無意繼承，近期捐贈1500株茶花給中市養工處，種植在后里森林、運動、環保及豐原區翁子公園等處，讓鄉親能就近欣賞茶花之美。

王江仁是前台中縣議員王建靜的弟弟，四兄弟目前都居住在后里區。王江仁就讀大甲高中時，因當時老師喜種蘭花常帶著他四處看蘭花，並贈送蘭花供他種植。他18歲就開始種植蘭花成為「蘭奴」。1983年時國蘭正夯有人上山採蘭花，當時蘭花1株才200元，他以每株4000元高價買斷3株，於1988年成功選育並登錄四季蘭「雪玉」品種。

王江仁表示，「雪玉」的花是白色與一般國蘭綠花不同，葉片有金線兼具賞花與賞葉，當時還引發「蘭界」轟動，連大陸的報紙還特別刊登報導。後來國蘭退燒，加上他專心工作，直到2008年退休才重拾「蒔花種草」的興趣，利用繼承的3分多農地種植茶花及松樹。

王江任指出，種茶花及松樹除了興趣，還也可販售增加一點收入！近年來因時機不佳，茶花及松樹生意大不如前，加上年紀已大發現澆水時腰痠背痛，無法久做，子女等也無意繼承他的雅興，方動念將培育的茶花贈送市府種植綠美化，並經由市議員陳本添居間牽線。

王江仁原計畫捐贈2000株茶花供市府綠美化，台中市養工處盤點各公園綠地需1500株，目前1400株已種植在后里森林公園、運動公園、環保公園及豐原區翁子公園等處；另外100株將配合公老坪公園工程近日再種植。未來民眾前往各公園休閒時，就可欣賞到茶花綻放的怡人景致。