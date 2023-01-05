不少愛美的女生會用各種方式減肥，一名女網友表示，171公分、57公斤的妹妹，最近看《小紅書》App上瘋傳「灰姑娘體重」表後，開始積極地節食減肥，她以妹妹的身高對照「灰姑娘體重」表發現，171公分要瘦到52公斤，而她自己163公斤，47才符合「灰姑娘體重」，她直呼「這根本不會變灰姑娘，是皮包骨吧？」

原PO昨（4）日於論壇《Dcard》指出，妹妹最近因為系上辦活動，希望在寒假結束前瘦到理想體重，為此一直在節食減肥，她說妹妹身高171公分，還沒開始減肥前體重才57公斤，認為妹妹根本沒有理由減肥，詢問妹妹才知道《小紅書》App上瘋傳一張「灰姑娘體重」表。

原PO表示，「灰姑娘體重」是日本女生的夢幻體重，意指要瘦到像迪士尼公主一樣，有豐滿的胸部、纖細的腰圍等。她依照自己的身高163公分對照「灰姑娘體重」表，驚訝地說不出話來，「我163公分要瘦到47公斤？妹妹171公分要瘦到52公斤？這根本不會變灰姑娘，是皮包骨吧？」她說，這種過度美化的體重表到處都是，現在唯一可信的只有BMI計算公式了。」

貼文曝光，吸引一大票網友留言，「我女朋友跟你妹一樣，每天都在看這些五四三，不如把身材練的健康一點」、「在日本讀書的我完全沒聽過這個公式，不愧是造謠《小紅書》」、「把《小紅書》刪掉是唯一正解」、「可不可以不要再在意無謂的體重了，真的超逼人又沒意義，真要看胖瘦也是看體脂吧」、「建議妹妹運動＋飲食控制就好，體態會更美好」。