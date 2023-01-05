民進黨九合一大選慘敗，後續檢討成為外界關注焦點，民進黨立委蔡易餘於5日接受震傳媒《新聞不芹菜》專訪時直言，民進黨選舉策略有錯，但點出問題後卻被出征，喪失「大鳴大放」，這點很可惜。蔡也提到，論文事件中，民進黨總召柯建銘、立委鄭運鵬等人對論文都很有信心，但此事嚴重的地方是，「我們徹底把知識分子當成白癡，很多年輕人也因此變得看不起民進黨。」

蔡易餘提到，民進黨這次選舉策略有錯誤，而自己先前上媒體節目時會點出問題，但一講就會被黨內點名作記號，「說我都講不同意見，但民進黨確實有些方向要調整，且臉書會被自己人出征，還說我論述跟高嘉瑜雷同，後來覺得很沮喪，所以在選戰後期連政論節目都不想去上。」

蔡易餘感嘆，「為何民進黨變一言堂？這樣很不好，因為每件事大家都有自己看法，不過出發點都是為了民進黨好，也是想為年底選戰開創新道路。」他也指出，加上後來側翼網軍開始主導議題，導致綠營大軍也跟進去撞一些不重要的事。

蔡易餘表示，民進黨要檢討的問題是，在臉書上遇到不同聲音時不該去轟炸，而自己就是被炸過，所以決定不吵，但後來選舉輸掉，就是要面對檢討，把事情攤開來講。民進黨的大鳴大放不見了，這點很可惜，且民進黨過去是由下而上的政黨，不能執政後讓人覺得草根性就消失，並且應要傾聽基層聲音而不是高層。

此外，民進黨選後檢討報告中也提到關鍵事件「論文門」，風波主角、前新竹市長林智堅面當下並未第一時間認錯，蔡易餘說，當時他覺得檯面上講不好，才在黨團群組討論，認為不要和不要跟台灣大學直接硬撞，不料內容卻被流出去。

蔡易餘指出，民進黨同溫層太厚也是問題，因為側翼過於兇猛，導致想提出建議的人被當作敵人打。他透露，事發後他有傳訊息給柯建銘、鄭運鵬等人談及論文事件，希望能思考一下，但他們似乎都對論文很有信心，這件事情嚴重的是，「我們徹底把知識分子當成白癡，很多年輕人也因此變得看不起民進黨。」