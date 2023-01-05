「Happy兔」小提燈也是本次燈會一大亮點，可把提燈背於胸前，也能提在手上。（張亦惠攝）

2023台中元宵燈會「幸福臺中」將於2月4日至12日連9天在中央公園舉辦，將在滯洪池上展示10米高水上主燈「幸福臺中Happy兔」，還有6大主題燈區、「Happy兔」小提燈及「Park兔」文創特色市集等多元活動，讓民眾體驗台中絢麗多變的燈光饗宴。

台中市政府今天舉辦2023元宵燈會記者會，副市長王育敏表示，第23屆中臺灣元宵燈會以「幸福臺中」為主題，以環境友善議題結合場域特色，打造出專屬中央公園地形地貌的璀璨燈區，其中10公尺高主燈「幸福臺中Happy兔」，結合超過3000平方公尺的大型場景水霧光影，配合130支光束燈展演，將是新春期間夜空最耀眼的光芒。

觀旅局長陳美秀說明，6大主題燈區包括「兔萌窩」利用中央公園招牌天井創造療癒舒壓的超萌奇幻場景；「萌兔萬花筒」以10公尺高LAYHER裝置，投射各色萌兔；「光之流域」佈設LED燈光律動兔，並搭配水霧雷射；「萌蟲蟲」獨角仙、瓢蟲、蜻蜓閃爍著燈光；「好冰友找朋友」與知名插畫師米拉合作，探討環境議題；「夢幻樹」結合公園老樹打造樹洞；還有由建設局打造的隱藏版彩蛋「魔盒世界」。

「Happy兔」小提燈也是本次燈會一大亮點，可把提燈背於胸前，也能提在手上，燈會期間每日下午4點開放排隊，4點半開始發送，數量有限，每人限領一盞，發完為止。觀旅局指出，為便利民眾賞燈，燈會期間周末在台中捷運市政府站、臺中捷運松竹站（台鐵松竹火車站）將規畫接駁專車直抵會場。