俗話說久病無孝子，胸腔外科醫師蘇一峰日前分享，一位患有肺炎、敗血症末期、腎衰竭的7旬阿嬤，假日時病情突然惡化，病房急忙通知家屬到病房陪伴最後一段路，不料病情順利穩定後，家屬友人竟喊「你們可不可以等她真的快不行了再叫我們過來！」沒想到才過兩天，「病人今天真的過世了」。

蘇一峰在臉書發文表示，當時阿嬤病情突然惡化，病房向家屬發出病危通知，醫療團隊和死神拔河後順利穩定了病情，沒想到家屬的陪伴友人卻說，「你們可不可以等她真的快不行了再叫我們過來！」蘇一峰感嘆，阿嬤的家屬不願意讓她洗腎，讓這場戰爭注定必敗，也沒有幫她聘請看護，而是由病房護理師全責照顧，全身浮腫喘不過氣，久病無孝子，家屬到最後不演了。

今日蘇一峰更新阿嬤的狀況，「前幾天抱怨病房病危通知太早，讓他們白跑一趟的親友，病人今天真的過世了」。蘇一峰透露，阿嬤走的時候獨自一人沒有家人陪伴，孤獨的在病房離開，過了4、5個小時家屬還沒辦出院，帶阿嬤的遺體離開，讓他忍不住哀悼，「阿嬤一路好走到天堂去，病都好了！」

對此，許多網友紛紛回應，「阿嬤，一路好走」、「希望家屬能儘早露臉，不要讓阿嬤等太久」、「老人有錢的話，連屍體都會搶，一路好走」、「脫離苦海也是好事情」。