波蘭國防部長4日（週三）簽署了1項購買第2批美國艾布蘭主力戰車的協議，鑒於俄羅斯在鄰國烏克蘭的戰爭，華沙決定加強了其防禦能力，並加強了與華盛頓的軍事合作。

據軍事新聞網《防務新聞》（DefenseNews）4日報導，按照官員們的說法，波蘭是美國在歐洲第1個接受艾布蘭坦克的盟友。

波蘭國防部長布拉什扎克( Mariusz Błaszcza )在華沙附近的維索拉（Wesola）軍事基地簽署了這項價值14億美元（近新台幣429億）的協議。預計將從今年開始交付116輛M1A1艾布蘭坦克以及相關設備和後勤能量。

Poland bought 116 used but refurbished M1A1 FEP Abrams/ex US Marines/ tanks.

The Polish Army will have 366 Abrams - a batch of 116 M1A1FEP and 250 M1A2 SEPv3, all will be used for the defense of Warsaw.https://t.co/ZewdCRNxAC pic.twitter.com/pwQ3epHjjD — Junsupreme (@RyszardJonski) January 4, 2023

繼去年達成購買250輛升級版M1A2艾布蘭坦克協議之後，這次加購M1A1的將在2025至2026年內完成交付。此外，波蘭還在等待美國M142海馬斯高機動性炮兵火箭系統的交付，但已收到愛國者飛彈系統。

出席簽字儀式的有美國駐波蘭使團副團長勞頓（Daniel Lawton）和美國第101空降師副師長盧巴斯（John Lubas）准將，目前該部隊駐紮在波蘭東南部靠近烏克蘭的邊境。

波蘭和美國官員在韋索拉說，隨著烏克蘭戰爭的繼續，這些軍購案增強了波蘭、該地區和北約東部戰線。