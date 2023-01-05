搶年節餐飲消費商機，必勝客推出招財進寶「財圓滾滾金干蝦比薩」及全台限量僅7,000份的御膳級「奢華加貝烏金鮑魚比薩」，標榜頂級配料鋪滿滿，還有象徵發財的金元寶餃子、與「必勝起司職人」嚴選的雙重濃郁起司，再搭配會流心爆漿的「巴斯克熔岩起司蛋糕」。即日起訂購必勝客開運限定款比薩，加碼贈送限量「必勝發財刮刮樂」，100％中獎率。訂購「奢華加貝烏金鮑魚比薩」還可抽價值超過5,000元的故宮精品「翠玉白菜法藍瓷椒鹽罐」、「輕質翠玉白菜數位相機」，堪稱今年速食業界最有創意的新春大禮。

迎接新年，必勝客再度突破極限，將年節必吃的帶財好料全部端上桌，包含：鮮美干貝、酥脆的炸蝦天婦羅，以及用金黃餃子皮包上日式和風餡料與切達起司丁，飽滿多汁的特製金元寶。海、陸鮮味交織，金元寶多汁內餡與干貝、炸蝦的鮮美搭配。「財圓滾滾金干蝦比薩」還選用進口珍珠莫札瑞拉起司與特製必勝客Logo造型的北海道起司，不僅在視覺上畫龍點睛，雙重起司的濃郁口感，再搭配「經典起司龍捲風餅皮」，一共4種起司滿足起司控。

必勝客「財圓滾滾金干蝦比薩」大比薩899元，可搭配外帶買大送大、外送買大送小優惠，小比薩629元。因應年終、尾牙聚餐需求，必勝客也推出「一訂開運團圓餐」，包含「財圓滾滾金干蝦比薩」在內的兩個比薩、Hot燒大拼盤與1.25L可樂，限時優惠1,459元，外帶外送都適用。為回饋忠誠會員，透過PK 雙饗卡APP訂購，再加贈冰藏起司塔1個。

必勝客限量推出的御膳珍饈等級「奢華加貝烏金鮑魚比薩」，全台僅限7,000份，包含來自「烏魚子之鄉」雲林口湖的頂級烏魚子，以及文火佃煮鮑魚，搭配鮮嫩干貝佐上特製XO醬，多樣頂級食材的鮮味互相映襯、口感層次更加豐富。必勝客「奢華加貝烏金鮑魚比薩」即日起限時限量開賣，優惠價1,099元，會員透過PK雙饗卡APP訂購還能再抽創意與質感兼具的獨家好禮－價值超過5,000元的故宮精品「翠玉白菜法藍瓷椒鹽罐」、「輕質翠玉白菜數位相機」。

必勝客應景推出只送不賣的限量「必勝發財刮刮樂」，獎項內容包含「買一送一」、「比薩六折」、「餅皮半價」等超狂優惠。只要訂購「財圓滾滾金干蝦比薩」或「奢華加貝烏金鮑魚比薩」就隨餐附贈，中獎率高達100％，全台限量15,000張，可上必勝客PK雙饗卡APP即刻訂購。

此外，即日起至1月17日必勝客更推出了「買一送三」開春限時優惠，活動期間，只要到必勝客外帶大比薩，包含開春限定口味「財圓滾滾金干蝦比薩」在內的多款美味比薩，就加送一個大比薩、1.25L可樂，以及全新登場，口感Q彈，香氣濃郁的「旋風肉桂捲（5入）」，優惠好康限時只有兩周。