高雄市第9屆螺絲盃全國青棒邀請賽今日在岡山棒球場開幕，高雄市長陳其邁蒞臨參加，陳其邁致詞感謝前高雄縣長、高苑工商董事長余政憲在推動棒球運動的努力，表示市府將在棒球推動、選手培育上與大家一起努力，盼讓更多高雄優秀選手站上全國、並在世界舞台發光發亮。

二 高雄市長陳其邁致詞感謝前高雄縣長、高苑工商董事長余政憲政在推動棒球運動的努力，表示市府將在棒球推動選手培育上與大家一起努力，盼讓更多高雄優秀選手站上全國、並在世界舞台發光發亮。(林雅惠攝)

三螺絲盃今年擴大舉行，邀請到16支球隊參賽，冠軍將在8日出爐。(林雅惠攝)

開幕典禮今日上午10點30分在岡山棒球場熱鬧登場，由高苑工商美容美髮科、高苑工商棒球隊、電音三太子組成的啦啦隊，用熱歌勁舞帶動起全場熱血氣氛。

陳其邁表示，螺絲盃是以一、二年級為主要參與選手，相信藉由每年一次的螺絲盃青棒邀請賽，不僅讓年輕好手有更多交流機會，同時在高雄及台灣的棒球運動中，這項邀請賽也逐漸成為大家非常重視的比賽，未來不管是美國的職棒大聯盟或台灣的職棒，也能夠產生像高苑工商陳偉殷、林子偉、陳鏞基、林英傑、陽建福等非常優秀的選手。

四螺絲盃今年擴大舉行，邀請到16支球隊參賽，冠軍將在8日出爐。(林雅惠攝)

陳其邁說，這個比賽受到許多螺絲界好朋友的關心與贊助，讓比賽可以越辦越大。他認為棒球運動的培養必須從三級棒球開始，不管是銜接未來職棒第六隊台鋼雄鷹隊，以及銜接到三級棒球的運動培養。歡迎來自全國各地的優秀選手在此彼此切磋球技，不斷精進自己的技術，祝福比賽圓滿。

教育局表示，今年邁入第屆9的「螺絲盃」全國青棒賽，由高苑工商、台灣螺絲工業同業公會、財團法人八卦寮文教基金會主辦，昨日在岡山棒球場展開為期5天的賽事，地主隊高苑工商是前一屆冠軍，歷屆賽事中更囊括6次冠軍，今年目標挑戰再次連霸。

岡山地區是台灣螺絲產業重鎮，更有螺絲王國美譽，大小規模不一的螺絲工廠，保守估計至少有5千家，全國70％的螺絲業集中岡山區，螺絲產量也佔全球16％，除了對國內經濟產值功不可沒，不少業主也熱衷贊助體育運動、慈善扶幼工作回饋社會。

螺絲盃今年邁入第9屆，高苑工商董事長余政憲指出，全世界螺絲重鎮分布在高雄岡山、路竹 燕巢一帶，感謝，螺絲界及企業界朋友，基於社會責任，同時提升企業形象，取之於社會、用之於社會，出錢又出力，才能一屆一屆舉辦下去。

台灣螺絲工業同業公會理事長蔡圖晉表示，棒球是台灣的國球，希望藉由在地企業支持基層棒球的推動，紮根鄉里，放眼國際，同時勉勵參與的球員們全力以赴，打好每一場球賽。歡迎喜愛棒球運動的大朋友小朋友前來球場觀戰，為比賽選手們加油打氣。

螺絲盃今年擴大舉行，邀請到16支球隊參賽，地主高苑工商派出A、B二隊參加，更是邀請到海外隊伍，離島的金門農工遠道而來參賽，還有南英商工，善化高中，台南海事，陽明工商，白河商工，美和高中，大同高中，屏東高中，彰化藝中，興大附農，西苑高中，育民工家，麥寮高中，冠軍將在8日出爐。

螺絲盃青棒開幕冠軍陳其邁

第9屆高雄市螺絲盃全國青棒邀請賽，高雄市長陳其邁親臨開幕典禮，勉勵小將努力拚戰，成為明日之星。

比賽分別在岡山A、B棒球場舉辦，有大同高中、陽明工商、台南海事、南英商工、屏東高中、美和高中、金門農工、善化高中、興大附農、麥寮高中、育民工家、西苑高中、白河商工、彰化藝術高中等14校，另由地主隊高苑工商組成2隊，共16隊角逐。

2023第九屆螺絲盃青棒邀請賽 新聞稿

第九屆高雄市螺絲盃全國青棒邀請賽昨(4日)點燃戰火，高雄市長陳其邁親臨開幕典禮，勉勵小將努力拚戰，成為明日之星。

螺絲盃全國青棒邀請賽，由高雄市高苑工商職業學校、財團法人八卦寮文教基金會主辦，4日起在岡山棒球場展開為期五天的賽事。

開幕典禮於今日(5日)上午10點30分在岡山棒球場熱鬧登場，由高苑工商美容美髮科、高苑工商棒球隊、電音三太子組成的啦啦隊，用熱歌勁舞帶動起全場熱血氣氛。

螺絲盃全國青棒邀請賽，特別的地方在競賽規則，規定以一、二年級為主球員，一般比賽都是以三年級為主的球員，一、二年級比較少機會下埸比賽，雖然一二年級球員青澀，不過都是青棒明日之星。

岡山地區是台灣螺絲產業重鎮，更有螺絲王國美譽，大小規模不一的螺絲工廠，保守估計至少有5千家，全國70％的螺絲業集中岡山區，螺絲產量也佔全球16％，除了對國內經濟產值功不可沒，不少業主也熱衷贊助體育運動、慈善扶幼工作回饋社會。

螺絲盃今年邁入第九屆，高苑工商董事長余政憲指出，全世界螺絲重鎮分布在高雄岡山、路竹 燕巢一帶，感謝，螺絲界及企業界朋友，基於社會責任，同時提升企業形象，取之於社會、用之於社會，出錢又出力，才能一屆一屆舉辦下去。

台灣螺絲工業同業公會理事長蔡圖晉更表示：「棒球是台灣的國球，希望藉由在地企業支持基層棒球的推動，紮根鄉里，放眼國際，同時勉勵參與的球員們全力以赴，打好每一場球賽。歡迎喜愛棒球運動的大朋友小朋友前來球場觀戰，為比賽選手們加油打氣!」

螺絲盃今年擴大舉行，邀請到16支球隊參賽，地主高苑工商派出A、B二隊參加，更是邀請到海外隊伍，離島的金門農工遠道而來參賽，還有南英商工，善化高中，台南海事，陽明工商，白河商工，美和高中，大同高中，屏東高中，彰化藝中，興大附農，西苑高中，育民工家，麥寮高中，冠軍將在8日出爐。