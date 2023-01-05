農曆春節長達10天連假，蘇花改路廊預估湧入大批人車，公路總局今年首推「離峰時段行駛蘇花改抽福袋」活動，只要上網登錄基本資料、車牌，選擇公路總局建議的離峰時段與路段，經智慧偵測車牌核查，符合資格者就可抽運動攝影機、衛星導航等；對此，淡江大學運管系教授張勝雄認為可行，透過大數據與實際登錄方式，能更準掌握蘇花改每一時段與路段人車數量。

公路總局建議行車離峰時段，主要是20日、22日至24日南下晚上6點至12點；25日、28日、29日北上晚上12點至中午12點；26日北上清晨5點至中午12點；27日北上凌晨3點至上午8點等，其中除夕夜全天皆是離峰時段。

公路總局四工處金岳工務段長張芯瑋表示，今年首次舉辦「春遊蘇花改早鳥抽福袋」活動，即日起至1月29日，用路人只要在活動期間在平台上，填寫車牌、姓名、e-mail等資訊，並勾選預計行車日期、時段及路段，於指定時段上路，就可獲得抽獎資格。

張芯瑋指出，公總會利用智慧車輛偵測系統比對車牌，確認民眾是不是真的在登錄預定的時間內行駛，只要資料無誤，就能獲得抽獎資格，獎項包括GoPro、衛星導航行車記錄器、藍芽耳機等好禮，假期結束後統一抽獎。

距離農曆春節還有半個月，之所以現在就可使抽獎，張芯瑋說，除希望誘導民眾分散行駛時段，也提供交通管理單位調整交管方式的依據。首次推行若成效不錯，不排除在連續假期也推出類似方案。

淡江大學運管系教授張勝雄表示，公路總局已先訂出離峰時段，再加上首次推出抽獎，主要目的就是一種誘因，也透過實際登陸資料，並透過車牌核查等科技方式，了解民眾遵循的意願（程度），透過所得數據，作為蘇花改離尖峰時段改善或建議行車模式，用實際的數據來評估就有依據。

公路總局呼籲避開尖峰時段，往返北花旅遊業王先生認為，此一方向是正確，透過「疏散」來緩解春節人車，而且距離年假還有10幾天，「提早」公布離峰時間與路段，但能否改變民眾原訂出遊時間，讓遊客走離峰時段，仍有待觀察。

「春遊蘇花改早鳥抽福袋」活動網址https://pse.is/4q4t2k，春節連假結束後，公路總局將統一抽獎。