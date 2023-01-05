台股近期在14300點關卡陷入震盪，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文回顧台股行情，去年的今天，全球股市都在元月5日這一天先後創下歷史最高點，台股也漲到18619點的新高，當時台股上看2萬點，台積電目標價喊到1000元，但後來行情反轉向下跌了一年，驗證了「行情在樂觀中毀滅」的這句名言。

謝金河以「去年的今天：行情在樂觀中毀滅」為題發文表示，去年這個時候，全球車用晶片大缺貨，貨櫃運輸運價大漲，大家都認為這個供需吃緊的時代會很長久，當時很多人看台股上2萬點、台積電看1000元，沒想到之後俄羅斯入侵烏克蘭，加劇通膨力度，加上美國聯準會暴力升息，全球景氣墜落，股市跟著大幅下挫，費城半導體指數最大跌幅48.63%，那斯達克指數大跌37.7%。

謝金河指出，一年後的今天，原先奔馳的科技股都慘跌，包括蘋果市值從3兆跌破2兆美元，開年第一天剩下1.975兆美元，原來2兆美元的亞馬遜剩下8324億美元，最慘的是特斯拉、臉書母公司Meta股價下跌逾70%，市值分別減少9180億美元以及8152億美元。此外，半導體的輝達、超微股價下跌逾60%，台積電Adr也下跌58.56%，中國股市也慘綠，其中阿里巴巴最慘跌81.5%，騰訊、美團、小米、百度等跌幅都超過70%以上，快手、嗶哩跌90%以上，全球股市在一年當中市值蒸發18兆美元。

謝金河強調，股價跌了一年，現在全球景氣真的急轉直下，接下來會有很長的時間，大家都會聽到壞消息，看壞未來的經濟學家也會此起彼落，但股價大跌後就會有抵抗力，慢慢又有行情絕望中誕生的味道，像是最近香港恆生指數不知不覺彈升6195點、騰訊止跌反彈81.7%、阿里巴巴拉升60.17%、美團也勁揚68.09%。

謝金河文末總結，過去的一年，全球什麼商品都跌，只有美元獨強，不過，美元指數去年9月反轉向下，調整可能要一段時間，包括油價、天然氣、糧食價格等都跌不少，「2023年，全球都蹲下來，大家重新整理再出發，一樣是充滿希望的一年！」