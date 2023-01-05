台灣證交所在1月3日傍晚公告，泰山(1218)由於違反內部控制制度及重大訊息申報規定，因此處以新台幣200萬元違約金，創下證交所對上市公司罰款的最高紀錄。泰山大股東龍邦(2514)今(5)日指出，證交所的明察秋毫，印證泰山公司處分全家公司股票的荒腔走板，也支持龍邦公司指控泰山經營團隊違法亂紀，確屬有憑有據。

龍邦表示，自始就再三反對通過處份全家公司股份的違法決議，日前向商業法院提起確認處分全家公司股票的董事會決議無效之訴。希望泰山公司的獨立董事能戒慎恐懼虛心接受交易所的處分，積極依法行使職權，召集審計委員會決議召開泰山公司股東臨時會，全面改選董事，讓泰山回歸專業經理人經營，重回正軌遵循公司治理規範，以力挽狂瀾，確保五萬名股東權益。

龍邦指出，證交所查核結果印證先前龍邦所警示者，泰山公司董事會處分全家公司股份，明顯違反取處程序及公司內控內稽規定，更致使全體股東必須共同蒙受證交所的裁罰損失，同意處分全家公司股份之董事們，均難辭其咎，應連帶賠償泰山公司一切損害。

龍邦將請獨立董事依法召集審計委員會決議召開泰山公司股東臨時會，全面改選董事以汰劣換優，俾正公司治理，並呼籲陳敏薰、李明輝獨立董事切勿再執迷不悟取法乎下，以免追悔莫及。

龍邦並強調，與銀行間的借貸，均屬正常往來的商業行為，一切合法合規，請各方切勿再抹黑影射模糊焦點，致不當干擾正常的商業運作與金融秩序！